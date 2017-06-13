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遊覽車業盼組合作社經營 賀陳旦：模式不適合

新北市遊覽車駕駛工會今日赴交通部抗議。（記者劉信德攝）

2017-06-13  20:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市遊覽車駕駛工會今日赴交通部抗議，除之前提出客運業禁止經營遊覽業務、燃料與牌照稅減免等訴求外，還新增希望交通部能讓遊覽車也像計程車一樣，可透過靠行組合作社方式成立車行。交通部長賀陳旦表示，近期發生2起重大遊覽車意外後，現在正是與遊覽車業者共同努力挽回消費者信心的時刻；依照過去計程車組合作社經營模式來看，可能達不到效果，且認為合作社模式也不適合遊覽車事業，交通部將會持續與業者進行溝通。

賀陳旦呼籲遊覽車駕駛要能理解，客運業營業申請時就有申請做遊覽，但這方面也是有相關限制，就是只能在客運定期行經路線沿線去做，像是沿線有機關、學校、團體辦活動時會准許它做服務；但交通部一定不會准許客運業能擴大營業，使遊覽車業處於高度競爭狀態，但也希望別看見客運業有做一部分包車服務，就好像認定它們踩線。

至於相關稅費減免方面，客運業因為是屬於大眾運輸工具，與遊覽車專提供休閒旅遊服務仍有不同；客運業減免是考量公共服務性質，而遊覽車的休閒遊覽與公共性較無關。另外，老舊車輛由政府回收的訴求，賀陳旦說老舊車輛是簡稱，但不代表車齡較高就是不安全，交通部也願意在車輛安全性上加強檢查，協助業者在確保車輛安全情況下提供服務。

賀陳旦表示，挽回消費者信心及建立品牌是現在遊覽車業的目標，畢竟遊覽車代表的是高品質運輸事業，在去年發生火燒車及今年蝶戀花事故後，消費者跟社會大眾都期待主管機關與遊覽車業者能痛下決心，落實車體安全與駕駛行為管理。

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  • 新北遊覽車駕駛希望能像計程車組合作社，賀陳旦（中）今日赴嘉義考察時表示，合作社模式不適合遊覽車業。（記者鄭瑋奇攝）

    新北遊覽車駕駛希望能像計程車組合作社，賀陳旦（中）今日赴嘉義考察時表示，合作社模式不適合遊覽車業。（記者鄭瑋奇攝）

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