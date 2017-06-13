蒜頭糖廠五分車延伸段 可望成前瞻中最快完工項目

嘉義蒜頭糖廠五分車延伸段可望成為前瞻中最快完工項目，目標明年載運賞花燈民眾。（記者鄭瑋奇攝）

2017-06-13 18:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻基礎軌道建設計畫中，最快可以完工啟用的就是串聯高鐵與故宮南院的五分車路線延伸段，交通部長賀陳旦今天前往嘉義蒜頭糖廠體驗五分車，並說若一切都順利，可望能達成蔡英文總統說明年台灣燈會時，就能用五分車紓解大量人潮，實現燈會特色。

蒜頭糖廠五分車延伸段整體經費約1.6億元，未來路線興建方面，往故宮南院方向將延伸800公尺、往高鐵嘉義站延伸1500公尺；並設有故宮南院、蒜頭糖廠、樂活有機農園、高鐵嘉義站等4個車站。

為創造觀光亮點，嘉義縣政府本身也將進行蒜頭糖廠再造，包含興建蒜頭糖廠與故宮縫合景觀橋、整理製糖工廠並透過VR等新科技，讓旅客能看見糖廠運作與製糖過程、打造日式宿舍群、糖蜜廣場、糖鐵創意MAIL。賀陳旦表示，糖鐵延伸的經費，因為台糖是用專用鐵路，初期仍會由台糖以國營公司經營鐵路資產活化去編列，但未來是否會視為前瞻規劃延伸，爭取年度經費給台糖公司，還要跟相關單位協商；使這件事情不受到經費名目限制盡速實現。

賀陳旦表示，軌道與公路相比更能跟旅遊集合，雖然公路到達旅遊景點後可以少走點路，但路途中通常乘客都在睡覺；且若是景點成功的話，往往就會伴隨需要拓寬道路、增設停車場問題，民眾也會不斷碰上塞車，使前往旅遊目的地過程中的體驗不比搭乘軌道運輸好。而且軌道運輸不是因投資大就要被指責是錢坑、增加下一代負擔，有些項目如跟在地生活有更細緻的結合，就能成為鐵道觀光的要件。