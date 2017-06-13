弘光科大餐旅系女學生月拚兩場國際賽 越戰越勇奪冠

2017-06-13 18:59

〔記者張軒哲／台中報導〕 「泰」厲害！弘光科大餐旅管理系大一學生潘芷恩，代表台灣到泰國參加世界烘焙廚師挑戰賽亞洲初賽，和各國好手角逐獲得冠軍，將代表亞洲參加2018年世界廚年會烘焙廚師挑戰賽；另一位餐旅系大三學生王孟鍹，前往泰國參加2017泰國廚藝美食挑戰賽，拉糖作品在藝術類組奪冠。

潘芷恩、王孟鍹兩人皆在一個月內參加兩項國際比賽，5月先參加HOFEX-香港國際美食大獎比賽，分別獲得現場朱古力果仁蛋糕裝飾銀牌、擺設組結婚蛋糕銅牌，兩人越挫越勇，香港比賽結束後，馬上又準備泰國的比賽，犧牲睡眠熬夜練習，這回戰勝自己拿到第一名。

潘芷恩指出，這次到泰國參賽，比賽的題目是「真正的亞洲」，她一口氣製作三盤盤飾點心、一個巧克力工藝、一個蛋糕，用熱帶水果銓釋亞洲風味，盤飾點心做荔枝冰淇淋、巧克力熔岩蛋糕、百香鳳梨慕斯，用焦糖太妃醬、薄荷百香果泥及新鮮水果冰做裝飾；巧克力工藝做兩隻鬥魚、一顆樹木，最底下放熱帶水果；蛋糕用可可製作，其中一種內餡還搭配台灣的農特產香蕉，比賽後真的超想哭。

同樣前往泰國參加另一個比賽的王孟鍹，在助理教授裴志偉指導下，也勇奪冠軍！她說這次能在一千多位選手中勝出拿冠軍，很開心也很驚訝，拿獎時手都一直在抖