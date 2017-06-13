這不是唱KＴＶ！台南首座多感官輔療教室很夢幻

水族魚泡泡管繽紛色彩，讓使用者隨心變換。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-13 19:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市社會局連結台南菁英扶輪社等社會資源，同時與成功大學職能治療系共同簽署合作意願書，透過產官學合作機制，在南市無障礙福利之家，打造全國第1座全方位對外開放的多感官輔療教室，希望提供更綿密的身心障礙福利網絡。

一般輔療室分為「黑屋」與「白屋」兩種空間，社會局這次優先設置白屋，內部規劃舒緩、放鬆的空間及設備，裝設投射機、泡泡管、聲光牆、發光纜線、水管跑馬燈等數種不同刺激的素材，各種聲光影像效果達到輔療效果，整個情境布置超夢幻。

另外，教室也提供適宜的豆豆袋、軟墊或是震動床，可供使用者自行選擇輔療時最舒適的姿勢

今日舉辦捐贈揭牌儀式，由社會局長劉淑惠代表接受台南菁英扶輪社長黃靜雅、韓國百濟扶輪社長尹錫文、屏東南區扶輪社長謝寶慶聯合捐贈。

劉淑惠表示，這是全國第1座對外開放的多感官輔療教室，可供有情緒困擾、自傷行為、智能不足、自閉症、失智老人以及長期遭受身體疼痛的患者應用。

黃靖雅表示，韓國百濟扶輪社特別從韓國到南市取經，觀摩多感官輔療教室的設計、規劃與運作，以做為該社接下來在韓國首爾醫院規劃多感官輔療室的參考依據，這也是國際間扶輪愛心傳遞的交流。

社會局表示，輔療教室將於19日起開放給身心障礙團體、心智障礙者家庭，或是有需求的一般市民預約，安排專業的職能治療師提供評估及活動帶領，透過體驗與探索環境進行有意義的學習活動。