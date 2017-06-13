| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
11所法院院長異動 許宗力掌司法院後最大換血 歌單出爐！布蘭妮台灣首唱 萬人朝聖吸金8500萬
 首頁 > 生活

台灣競爭力看這裡！ 台灣精品展至7月底

2017-06-13  18:32

〔記者何宗翰／烏日報導〕重量僅19公斤的電動代步車、1秒內手杖變椅子的超輕拐杖椅！經濟部國際貿易局委託外貿協會舉辦「台灣精品展」，即日起到7月底在高鐵台中站，展出46件台灣精品獎獲獎產品，感受台灣創新產品的魅力。外貿協會行銷處陳英顯處長表示，希望展覽讓國內民眾及來台旅客，提高對台灣精品的認識及好感。

參展廠商特典工具董事長江水來表示，中部是手工具的大本營，週邊廠商、協力體系完整，產品99％都是外銷、出口為導向，公司生產的棘輪扭力扳手品質為工業級，足以和歐美競爭。

「台灣隊的概念很重要！」台灣維順董事長特助謝東霖指出，出國參展看到國外都是用國家資源在打仗，但國內很多廠商還不知道怎麼利用，透過外貿協會幫忙，代為邀請國際媒體採訪，或是在國外舉辦展售會，對於產品曝光都相當有幫助。

喬山健康資深副總經理洪慕蘭說，台灣要打品牌不容易，喬山為了經營當地市場，在全世界成立26個子公司，「先掌握通路，東西才可以順利銷售！」

這次「台灣精品展」以資通訊、居家生活及運動休閒3大主題貫穿，展出包括圓展科技30倍光學變焦自動追蹤攝影機、全球首創隱形天線全金屬機身華碩手機、完全鎖住食材水份的大同複合料理無水鍋、同級車款市占率第一宏佳騰黃牌重機、全球首款厚度小於1公分的宏碁超薄筆電等眾多出色展品，非常值得參觀。

廣告
  • 新產品划船器可提供全身性鍛鍊運動。（記者何宗翰攝）

    新產品划船器可提供全身性鍛鍊運動。（記者何宗翰攝）

  • 行車記錄器有185度廣角，夜間也可清晰拍攝。（記者何宗翰攝）

    行車記錄器有185度廣角，夜間也可清晰拍攝。（記者何宗翰攝）

  • 外銷全世界的手工具。（記者何宗翰攝）

    外銷全世界的手工具。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣精品展 外貿協會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：台灣競爭力看這裡！ 台灣精品展至7月底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.