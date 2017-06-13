台灣競爭力看這裡！ 台灣精品展至7月底

2017-06-13 18:32

〔記者何宗翰／烏日報導〕重量僅19公斤的電動代步車、1秒內手杖變椅子的超輕拐杖椅！經濟部國際貿易局委託外貿協會舉辦「台灣精品展」，即日起到7月底在高鐵台中站，展出46件台灣精品獎獲獎產品，感受台灣創新產品的魅力。外貿協會行銷處陳英顯處長表示，希望展覽讓國內民眾及來台旅客，提高對台灣精品的認識及好感。

參展廠商特典工具董事長江水來表示，中部是手工具的大本營，週邊廠商、協力體系完整，產品99％都是外銷、出口為導向，公司生產的棘輪扭力扳手品質為工業級，足以和歐美競爭。

「台灣隊的概念很重要！」台灣維順董事長特助謝東霖指出，出國參展看到國外都是用國家資源在打仗，但國內很多廠商還不知道怎麼利用，透過外貿協會幫忙，代為邀請國際媒體採訪，或是在國外舉辦展售會，對於產品曝光都相當有幫助。

喬山健康資深副總經理洪慕蘭說，台灣要打品牌不容易，喬山為了經營當地市場，在全世界成立26個子公司，「先掌握通路，東西才可以順利銷售！」

這次「台灣精品展」以資通訊、居家生活及運動休閒3大主題貫穿，展出包括圓展科技30倍光學變焦自動追蹤攝影機、全球首創隱形天線全金屬機身華碩手機、完全鎖住食材水份的大同複合料理無水鍋、同級車款市占率第一宏佳騰黃牌重機、全球首款厚度小於1公分的宏碁超薄筆電等眾多出色展品，非常值得參觀。