遊覽車抗議癱瘓交通 網友貼照批「這絕對犯法」

照片中有多台遊覽車硬生生擠在路口，一旁則有拖吊車等待，不過遊覽車的數量仍遠多於拖吊車。（圖擷取自PTT）

2017-06-13 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今日發起「一人一車」開上交通部，號召多台遊覽車要癱瘓交通，表達抗議之聲。不過有網友在PTT貼出台北市忠孝西與中山南路口的「阻塞照」，只見大批遊覽車堵在路口中間，令交通癱瘓，網友見狀紛紛痛批：「這樣絕對犯法啊！」

李式嘉控訴交通部用錯誤的政策讓遊覽車業面臨雪崩式的瓦解，根本活不下去。他今日下午曾指出，會維持10輛遊覽車繼續包圍交通部，其餘90輛將前往台北車站、總統府等重要路口造成交通阻塞，接下來車子會「持續故障」，讓警方無法排除，採取激烈行動提前封城。李式嘉直言：「既然政府不理會理性的陳情抗議，我們也不要命了。」

然而有網友在PTT八卦板貼出台北市忠孝西與中山南路口的「阻塞照」，照片中有多台遊覽車硬生生擠在路口，讓周邊交通大打結，一旁則有拖吊車等待，不過遊覽車的數量仍遠多於拖吊車。

許多網友紛紛直言：「超白痴的，這樣絕對犯法啊！」、「妨礙交通是可以開罰單的。」、「這樣搞只會讓人民不滿，反而要求政府快速清理。」、「把交通癱瘓只有讓人唾棄。」也有人諷刺地說：「開單連續罰啊，我要看這些人喊封城的決心有多強。」、「空照圖更增添瞎感～」、「還以為他們說圍城是要把台北市圍起來。」、「拍赤壁而已，大驚小怪幹嘛？」