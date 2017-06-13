| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

遊覽車抗議癱瘓交通 網友貼照批「這絕對犯法」

照片中有多台遊覽車硬生生擠在路口，一旁則有拖吊車等待，不過遊覽車的數量仍遠多於拖吊車。（圖擷取自PTT）

2017-06-13  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今日發起「一人一車」開上交通部，號召多台遊覽車要癱瘓交通，表達抗議之聲。不過有網友在PTT貼出台北市忠孝西與中山南路口的「阻塞照」，只見大批遊覽車堵在路口中間，令交通癱瘓，網友見狀紛紛痛批：「這樣絕對犯法啊！」

李式嘉控訴交通部用錯誤的政策讓遊覽車業面臨雪崩式的瓦解，根本活不下去。他今日下午曾指出，會維持10輛遊覽車繼續包圍交通部，其餘90輛將前往台北車站、總統府等重要路口造成交通阻塞，接下來車子會「持續故障」，讓警方無法排除，採取激烈行動提前封城。李式嘉直言：「既然政府不理會理性的陳情抗議，我們也不要命了。」

然而有網友在PTT八卦板貼出台北市忠孝西與中山南路口的「阻塞照」，照片中有多台遊覽車硬生生擠在路口，讓周邊交通大打結，一旁則有拖吊車等待，不過遊覽車的數量仍遠多於拖吊車。

許多網友紛紛直言：「超白痴的，這樣絕對犯法啊！」、「妨礙交通是可以開罰單的。」、「這樣搞只會讓人民不滿，反而要求政府快速清理。」、「把交通癱瘓只有讓人唾棄。」也有人諷刺地說：「開單連續罰啊，我要看這些人喊封城的決心有多強。」、「空照圖更增添瞎感～」、「還以為他們說圍城是要把台北市圍起來。」、「拍赤壁而已，大驚小怪幹嘛？」

有網友在PTT貼出台北市忠孝西與中山南路口的「阻塞照」。（圖擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 拖吊 癱瘓交通 遊覽車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：遊覽車抗議癱瘓交通 網友貼照批「這絕對犯法」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.