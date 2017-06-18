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別再說買紙膠帶浪費！越南插畫家巧手 貼出超精緻娃娃衣

IG上一位越南的美少女插畫家，將紙膠帶為手繪的女孩插畫換上新衣，讓人超驚艷。（birduyen授權提供，下同）

2017-06-18  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕近年來讓許多人愛不釋手、紛紛患上蒐集癖的文具，非「紙膠帶」莫屬了！但是所有紙膠帶控們，一定都有個困擾，那就是這些花紋美麗的紙膠帶，永遠沒有用完的一天啊！！常常用了一兩次之後就被打入冷宮，然後又被新的紙膠帶燒到，於是就越積越多。

所以，IG上一位來自越南的美少女插畫家Theresa，決定除了把紙膠帶拿來貼，還利用它們給她描繪的各式娃娃，換上美不勝收的新衣，有的五彩繽紛，有的淺色夢幻，讓人不由得讚嘆她的巧思。

▼這些手繪娃娃中，首先可以看到的是各色彩的真珠美人魚系列。

▼超浪漫的粉紅色！露亞公主是妳？

▼還有這些可愛精緻的和服、韓服女孩，不得不說，紙膠帶的花樣跟真正和服的花色幾乎一樣！完全無違和。

▼不仔細看，還以為是自己著色的>///<

▼為女孩貼上樹木圖案的紙膠帶，瞬間變成森女風！

▼Theresa也公開了她的紙膠帶收藏～其實沒有想像中多，畢竟紙膠帶這個大坑，一跌入真的很噴錢啊！！

手邊不小心囤積了超多紙膠帶的文具控們，可以到Theresa的Instagram觀摩她的作品，一起來試試這種超美的紙膠帶插畫吧！

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