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北海岸系列活動開跑 7月來體驗金山特有「蹦火仔」

2017-06-13  16:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕北海岸蔚藍天空和深藍海水交融成一景，吸引許多旅客慕名而來，觀光局北觀處推出「2017幸福北海岸」系列活動，邀請民眾6月從白沙灣健走到富貴角，欣賞極北藍點及富基漁港等美景，7月則可以參加金山的沙灘音樂會，體驗當地特有的文化資產「蹦火仔」，感受浪漫的海岸風情。

觀光局表示，今年北海岸系列活動共有4大主題活動，包含「富貴臨門夕陽健走」、「金青沙灘音樂會」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」。

首先登場的是6月24日的「富貴臨門夕陽健走」，旅客可由白沙灣開始健走，沿途經過極北藍點、婚紗廣場及富基漁港等美麗景點，最後抵達富貴角風藝術營區，欣賞北海岸美輪美奐的夕陽。

緊接而來的是7月15日的「金青沙灘音樂會」，首次結合金山當地文化資產「蹦火仔」，讓國內外旅客感受磺港漁火的文化傳承與魅力；8月5日「和平島大地音樂祭」，旅客可欣賞大自然的奇景與大船入港的震撼，在演唱會上感受和平島的生命力與活力。

另外，觀光局也分別在9月30日、10月7日、10月14日及10月21日，舉辦共4場次的「大武崙星空饗宴」，每場次開放100人免費報名參與，10月21日當天更是恰逢獵戶座流星雨，該場次限量開放200人免費報名。

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  • 觀光局北觀處今舉辦2017幸福北海岸系列活動開跑記者會。（觀光局提供）

    觀光局北觀處今舉辦2017幸福北海岸系列活動開跑記者會。（觀光局提供）

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