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中市府標售區段徵收土地 得標近25億元

太平新光區段徵收區交通方便，獲得市場青睞。（圖由台中市政府地政局提供）

2017-06-13  16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府地政局今天辦理標售區段徵收配餘地開標作業，公開標售包含太平新光、廍子地區共17筆土地，共標出14筆土地，得標總金額近25億元，其中位於太平區中山路及環中東路的角地就標出8億多元。

地政局今天公開標售太平新光地區16筆土地、面積3.06公頃，以及廍子地區1筆土地、面積0.06公頃，合計17筆土地，面積共3.12公頃。最後標售出14筆土地，標脫面積約2.61公頃，標脫率82.35％，得標總金額達24億9433萬549元，溢價比107.94％，地政局認為標售結果符合預期目標。

地政局長張治祥表示，太平新光及廍子區段徵收區開發完成後，區內公共設施更完善，加上台74號快速道路全線通車後，可連結至國道系統，大幅提升運輸機能，無論至七期、新市政中心、高鐵台中車站、中部科學園區，僅需約20分鐘即可抵達，因此獲得市場青睞，帶動投標意願。

地政局指出，這次最受市場矚目的標售土地，是位於太平區中山路及環中東路的精華角地（育賢段227地號，約2126坪），標脫金額8億3536萬6666元；另最熱門標的為臨太平區旱溪東路、靠近中山路的角地（新興段174地號，約187坪），溢價比高達141.93％。

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