福隆海水浴場60歲生日 壽星回家免費住

即將於六月廿二日歡度一甲子的福隆海水浴場，圖中照片為民國六十年浴場開放民眾進場的照片。（圖為交通部台灣鐵路管理局提供）

2017-06-13 16:13

〔記者俞肇福／新北報導〕「福隆海水浴場」今年6月22日將要歡度60歲生日！為了紀念這個重要的日子，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店連鎖旅館事業，將在6月22日舉辦慶祝活動，特別發出尋人啟事，邀請1957年於福隆海水浴場服務過的救生員、福隆車站站務員、月台便當銷售員，以及1957年6月22日出生一起到「福隆沙灘」參加慶生、分享喜悅。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，在這重要日子，除了有歡慶表演、地景藝術創作、老照片特展、便當故事館等活動外，還要尋找這些老朋友回來慶生，就是要帶領大家進入時光走廊，訴說福隆海水浴場與在地文化60年生命共同體轉變史，喚起民眾對福隆的記憶！

今年的6月22日，福隆海水浴場屆滿60週年，為慶祝紀念將於福隆沙灘舉辦慶祝活動，活動當天只要符合以下其中一個條件：1957年6月22日出生或是1957年於福隆海水浴場服務過的救生員、福隆車站站務員或便當銷售員，歡迎當天來到現場。福容大飯店也將提供免費住房一晚，只要符合條件的，請於6月21前到「福容大飯店連鎖臉書粉絲團」私訊，並附上證明文件、照片，將邀請您於海水浴場6月22日當天免費入住福容大飯店一晚，活動僅限量4間房。

另外6月22日生日憑身份證可享免費入園。詳情洽官網或撥打0800-455-999。