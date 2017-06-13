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環教紮根 中市首創河川揚塵環境教育示範教案

永安國小學童認識大安溪沿岸環境。（記者張軒哲攝）

2017-06-13  16:26

〔記者張軒哲／台中報導〕每年東北季風期間，大安溪及大甲溪國道一號至出海口河段塵土飛揚，影響空氣品質。為加強河川揚塵防制與應變，台中市府環保局與第三河川局今日在大安區舉辦河川揚塵防制示範觀摩活動，並與鄰近永安國小合作，首創「河川揚塵環境教育示範教案」，盼能重現綠水岸、攜手護藍天。

環境教育向下紮根！今日觀摩活動吸引約250人與會，除至大安溪西濱橋南下側觀看截砂石籬、植栽試辦區、水線模組等揚塵改善工法，也前往大安溪下游左岸植栽試辦區，觀看植栽生長情形。包括市議員吳敏濟，立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻服務處也派代表參加。

環保局表示，由於大安溪及大甲溪國道一號至出海口河段，在每年9月至隔年1月的東北季風季節，易因風蝕作用導致揚塵汙染，連帶影響空氣品質。為加強河川揚塵防制與應變，自100年起，市府定期與第三河川局、東勢林管處、台中港務分公司等單位，共同稽查汙染源、施作防制工法，改善河川裸露區域外，也針對海線地區重要道路，進行環境清理，近2年更嘗試透過雷射監測儀器蒐集數據。

環保局長白榮智表示，市府首創「河川揚塵環境教育示範教案」，透過與永安國小合作，融入當地文化特色，並依照環境教育能力指標，擬訂課程綱要及活動學習單，讓環教向下紮根，相關資料也會上傳網頁，提供海線地區各級學校做為教學之用，共同認識家鄉環境風土，守護家園。

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  • 台中市府環保局灌輸學童河川揚塵環境教育。（記者張軒哲攝）

    台中市府環保局灌輸學童河川揚塵環境教育。（記者張軒哲攝）

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