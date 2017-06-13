職場哺育設施補助去年634件 今年預算無上限

2017-06-13 16:05

〔記者黃邦平／台北報導〕職場設置哺集乳室、托兒設施等可獲補助，勞動部統計，去年共補助634件、補助1927萬元，今年上半年就補助了202件、857萬元，下半年申請7月15日截止，預期因為法令修正、降低門檻，申請案將大增。勞動部強調，歡迎企業申請，沒有預算不夠的問題。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞說，《性別工作平等法》第23條規定，僱用受僱者100人以上，雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當之托兒措施，勞動部也依此提供補助，雇主設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元，新興建托兒設施最高補助200萬元，已設置托兒設施每年最高補助50萬元，可連續補助6年，若雇主提供受僱者子女托兒津貼每年最高可補助60萬元。

孫碧霞指出，性平法從2002年就鼓勵事業單位設置托兒設施或措施，2014年底修法通過設置哺集乳室，如果確有需求，同一公司或工廠也可以設置好幾處哺集乳室，每處都可補助最高2萬元；對企業而言，興建托兒設施較不容易，去年只有馬偕醫院和一零四資訊科技2家申請補助，今年上半年也有遊戲橘子申請，是因為辦公室搬遷到內湖新址，決定投資重新打造托兒設施、照顧員工。

統計去年補助設置哺集乳室420件、補助托兒設施或措施214件，今年第一次補助設置哺集乳室105件、補助托兒設施或措施97件；孫碧霞說，由於許多企業來不及申請，往往下半年申請件數更多，且去年性平法修法調降提供這些設施與措施的門檻，從原本250人以上事業單位改為100人，預計今年申請件數會再增加，沒有預算不夠的問題。

去年起，勞動部將申請補助改為1年2次，今年第2次補助正受理申請，預計到7月15日截止；6月27日及7月12日分別在台北、新竹舉辦說明會，事業單位可報名參加。詳情可見「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」，或電洽勞動部免付費服務專線0800-085151。