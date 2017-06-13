| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹北誘人玩命路口... 開車族被「吸引」逆向開過去

新竹縣竹北市縣政2路和光明9路口，因為上班車潮趕上班，經常無法淨空，導致行車險象不時出現。（記者黃美珠攝）

2017-06-13  16:53

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市縣政2路和光明9路交叉口，有著致命的吸引力，上班時間，如果從光明9路要穿越縣政2路西行，很多行經的開車族總是會不由自主地被「吸引」著逆向開過去！

幾次體驗後「回魂」的鄉親王先生抱怨「每天上班都像在玩命，還要擔心被人拍到PO上網，當成馬路3寶被肉搜！」

原來是新竹縣竹北市光明9路、縣政2路口長期因上班車潮搶快而無法淨空，不僅沿光明9路往西的行人受斑馬線被搶入縣政2路北上的車子攻佔而無法使用，就連西行的車輛要通過，常常也得冒險逆向才能辦到。

王先生說「不逆向，根本就很難通過這個路口」。他曾多次報警處理，但始終不見員警在此維持交通秩序。

他說，縣政2路在光明9路和光明6路段的北上車道是上班時間的樞紐要道，因為車流在這裡要分流，1股直行北上去台元科技園區。另股、也最大宗的準備右轉上國道後前進竹科，最後的則是左轉去省道台1線方向，然而這裡的馬路設計卻只有2線道，根本無法消化這3股車流。

弔詭的是路外還劃了1排停車格，導致3股上班車潮在這路口擠成一團，光明9路和縣政2路交叉口也就無法淨空，於是光明9路西向、趕上班的人車就大受其害，明知危險，也忍不住要逆向，就怕上班會遲到。

縣警局交通隊表示，前述縣政2路路段的停車格都是限制上班時間不准停放的，但確實有些人仍會在禁止時段內違規停車。

他們從明（14）日起將視實際狀況派員到光明9路、縣政2路口執行交整，特別對闖紅燈、越線停車，以及在禁止停車時段違停在前述停車格內的加強開單告發，甚至不排除拖吊來整頓。

相關影音

圖中光明6路上分別往東和往西的2輛自小客車，因為交會的縣政2路不能淨空，以致出現有人逆向像要對撞的險象。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市縣政2路和光明9路口，因為上班車潮無法淨空的亂象，就連行人都被波及，有斑馬線卻無法穿越使用。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局交通隊表示，縣政2路位於光明9路到光明6路的北上車道外停車格，上班時段禁止停車，將加強取締，維持上班車潮順暢。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 玩命 竹北 竹縣 路口
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：竹北誘人玩命路口... 開車族被「吸引」逆向開過去


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.