oBike下週二進駐 竹市進入單車交通混戰期

OBike正式進駐新竹市區了！20日起將有500台啟用，新竹市區也將進入自行車的交通混戰期。（記者洪美秀攝）

2017-06-13 16:27

［記者洪美秀／新竹報導］繼YouBike微笑單車在新竹市引發熱潮，oBike本月20日起加入竹市公共自行車行列，市府交通處表示，oBike上月24日在中華大學投放300輛自行車後，下週二首波會在市區投放500輛車。期盼oBike提供市民更便利的交通服務，帶動自行車使用風氣，但為維護市民權益，已要求業者做好管理，若有違規，會依法處理，期待共創優質的公共自行車環境。

oBike今年4月在台灣正式營運，目前在台北市、新北市等8個縣市設置，具隨借隨還、無樁、App借還車、採分鐘計費等特色，已吸引不少民眾躍躍欲試，民眾可直接將oBike騎到家、購物中心、學校或其他的目的地，不用定點還車。

交通處提醒民眾，不論騎車或借還車要記得「三不一要」的口訣，不雙載、不逆向、不併排、要遵守交通規則，自行車也應停放在自行車停車區或機慢車停車格，維護市區交通環境。

交通處表示，oBike是一種「共享經濟」，透過APP將閒置自行車和有需要的人共享，提高資源利用率與便利性。共享運具在歐美已有成功案例，像法國巴黎的共享單車、共享汽車等。新竹市去年引進YouBike，也創下「週轉率單日最高」、「鐵道結合鐵馬全國唯一」兩項全國紀錄。

如今oBike加入之後，縮短城市間移動的距離，將推升新竹市整體觀光效益，提供市民微旅行多一項選擇。

市府交通處已邀集oBike公司及新竹市警察局建立緊急通報機制，針對車輛管理、違規停放等議題達成共識，如未依規定停放，警察局將依道路交通管理處罰條例第73、74條，及新竹市處理妨害交通車輛自治條例予以勸導。

交通處表示，YouBike在6月8日突破100萬使用人次，也啟用4新站點，累積37站、925輛車，使用人次成長約兩成。oBike投入後，勢必推升新竹市自行車使用率，市府也將加速YouBike站點建置，提供市民更多元的交通選擇，鼓勵市民減少使用汽、車。