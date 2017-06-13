東勢高工畢典 市長夫人勉學生找到優勢及熱情，成為職業達人

2017-06-13 16:11

〔記者歐素美／台中報導〕東勢高工今天以TRIP為主題，祝福畢業生擁有開創未來的決心，台中市市長夫人廖婉如則為畢業生送上祝福，期許畢業生找到學習優勢並灌注熱情，讓自己成為職業達人，並不忘保持生命中無限想像力。

東勢高工畢業典禮今天舉行，市長夫人廖婉如致詞時表示，面對機器人時代來臨，要用什麼心態面對未來的挑戰？她與學生分享指出，過去學習希望同學加強較弱學科，以補不足，但現在的觀念則是找到學科強項並灌注熱情，讓自己成為真正的職業達人。

她說，面對科技時代，學習不只是硬邦邦的知識，賈伯斯的成功，因有人文的薰陶；奇美集團創辦人許文龍則透過藝術、哲學的視野，成功打造博物館，期勉同學找到專長，發揮專長，找到真正的自我。

東勢高工校長劉福鎔則勉勵學生「不要低估自己為別人造福的能力」！畢業典禮主題「TRIP」是「旅程」的意思，4個字母分開則分別代表， T是transformation改變、R是resolve決心、I是intelligence 智慧、P是positive正向。希望同學學習新知、學習技能、學習跟別人相處、發習發展自已，尤其面對人工智慧的新時代，隨時要轉化觀念，求新求變，相信大家在成就自己的同時，也能維持高度的生活樂趣。