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老人之家也能打「珠仔台」 阿公阿嬤笑開懷

老人之家也能打「珠仔台」，讓阿公阿嬤笑開懷。（記者邱芷柔攝）

2017-06-13  16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「好久沒迺夜市了！」衛福部南區老人之家今天與屏東中央市場商圈合作，安排業者到院內禮堂擺攤，讓院內的阿公阿嬤們自行選購服飾，還有阿公阿嬤打起「珠仔台」，平常不方便出門的長輩們笑開懷，重溫逛街樂趣。

老人之家主任許慧麗說，為了讓長輩依興趣、喜好自行選購衣服，落實尊重長輩自主性，老人之家日前舉辦了「帶長輩來去迺街-屏東中央商圈懷舊之旅」活動，許多長輩在選購自己喜歡的服裝後，相當開心，穿著剛買的新衣自信展現自我，這次「來去中正堂迺夜市」是老人之家為服裝自主選擇的第二波活動，針對行動不便長輩，安排合適攤位直接到院內禮堂擺攤。

服飾攤位、「珠仔台」、雞蛋糕等點心攤在禮堂一字排開，連長期臥床的羅爺爺也神采奕奕，提著大包小包戰利品，直說好熱鬧、好開心！

南區老人之家表示，目前院內有兩百多位長輩，主要收容失能、失智或獨居的低收入老人，每年有2千元補助供長輩採買衣服等生活用品，工作人員為了這次活動，也特別設計各種面額的「代券」，模擬消費行為，除了讓長輩思考如何妥善運用有限的資金處理花費，也藉著精打細算，讓長輩們再次活化沈睡已久的腦細胞。

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  • 衛福部南區老人之家安排業者到院內禮堂擺攤，讓院內的阿公阿嬤們重溫「迺街」樂趣。（記者邱芷柔攝）

    衛福部南區老人之家安排業者到院內禮堂擺攤，讓院內的阿公阿嬤們重溫「迺街」樂趣。（記者邱芷柔攝）

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