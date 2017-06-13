家扶助蒙古貧童 3度來台手術治療

2017-06-13 16:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家扶基金會安排蒙古弱勢家庭兒童奧特根祖拉3次來台進行手術治療，展現無國界的愛心。

2016年蒙古社會勞動部統計，0～14歲身心障礙兒童總數為8151人，其中6112人為先天性障礙，所占比例高達75%。蒙古當地醫療資源缺乏，且資源普遍分配不均。

為達到聯合國永續發展目標，確保貧困家庭的兒童可以獲得良好醫療照顧，家扶基金會積極安排蒙古貧童小祖拉來台灣就醫治療，且追蹤後續復健狀況。

奧特根祖拉是蒙古家扶中心扶助的兒童，單親母親獨自撫養3名孩子，她是家中年紀最小的孩子，目前就讀小學一年級。

小祖拉出生時右手部發育不全，天生缺少右手前臂及大姆指，手肘直接與手掌連接，造成生活的不便。經過前2次的手術後，小祖拉已進步到可用兩隻手輔助脫穿衣服、摺衣服，還能自行拉拉鍊、抬椅子、穿脫雪靴，也會跟著姊姊一起跳體操舞蹈，右手發揮的功能越來越多。

小祖拉的母親說，小祖拉的天生缺陷是因為她在懷孕時搬運粗重家具傷到胎兒，以及營養不良導致胎兒發育不全所致。

小祖拉的母親熱切的期盼並且感謝家扶基金會及台灣醫療團體的幫助，讓小祖拉能夠來台進行手術。

為她治療的台大醫療團隊表示，小祖拉骨頭長得很好，但由於手指頭的活動還是較為僵硬，而且手腕的部分有歪回去的情況，經過台大醫院醫療團隊專業評估後，特別安排小祖拉於6月初住院並再次接受手術治療。

小祖拉在手術後開心的說，她很期待可以趕快回到蒙古找姊姊一起騎著單車在遼闊的蒙古草原上玩耍。

家扶基金會感謝台大醫療團的協助，提供跨國醫療服務，並給予孩子最好的醫療照顧。