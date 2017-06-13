這是什麼「草」？ 書法家高連永告訴你

2017-06-13 15:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市立葫蘆墩文化中心即日起至7月2日，舉辦高連永「草書與硯銘特展」，展出其近百件書法及硯銘創作。書法家高連永表示，草書分成今草、章草及狂草，特色各不同；其硯銘則有甲骨、大篆、繆篆、隸書、楷書、行書及草書等7種不同字體，展現其60年的書法功力。

72歲的高連永，12歲開始寫書法，練就一手好字，精通甲骨、大篆、繆篆、隸書、楷書、行書及草書等7種字體，他說，現在每半年就專注習作一種字體，不論書法或篆刻，事前準備很重要，胸有成竹，下筆就不一樣。

台中市文化局長王志誠形容高連永書體表現時指出，「以數學幾何專長運用發揮，擅長以破行、破列的手法，併採字尾誇張延伸的安排，營造作品的強烈疏密對比，再利用斜坡式區塊增強畫面的緊張氣勢，如此構圖變化，讓作品整體呈現穩健和諧與圓融的意境」。

高連永表示，書法中草書最富藝術性，有如舞蹈的跳躍、音樂的旋律，更有幾何般的構圖，尤其獨鍾狂草，為了這次草書展，他特別花了3年時間研究章草。他說，草書字體多相連，章草則字字獨立；狂草在字體大小及墨色濃淡較有強烈對比，且呈現左右晃動；今草則較常2、3字相連，構圖較直線。

除了書法，高連永10年前並投入硯銘創作，以手工自書刻治，除中國的4大硯石，也用台灣在地的螺溪石與頁岩，早期使用單刀刻製銘文，繼而用雙刀淺刻，表現飛白的線條，再進入雙刀深鎸，呈現立體感。

去年起，他更從陰刻改用耗費數倍工時且高難度的陽刻，底部由魚鱗底紋變成精心雕琢的芝蔴點紋，饒富異趣，為難得一見書法篆刻與硯銘俱現的藝術展出。