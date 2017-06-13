十方啟能中心推助慢飛天使療育

2017-06-13 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中十方啟能中心正推動「腦科學精準早療計畫」，希望能透過此一計畫，可早期發現早期治療，但需要有經費推動此 一計畫，十方推出相當可愛的3隻小貓的撲滿，希望能募到經費。

十方啟能中心協助慢飛天使進行療育，執行長魏振豐依照多年療育的經驗，推動「腦科學精準早療計畫」，希望能早點發現孩子有遲緩發展的現象，進而把握黃金治療期，便可早治療。

不過，推動計畫需要有經費，十方啟能中心平時就有經費上的缺口，若要推動新計畫，就必須進行募款，但景氣不好，要募款相當困難。

執行長魏振豐家中養有4隻貓，對「毛小孩」十分疼愛，有一天突然奇想，認為可設計小貓撲滿，提供民眾認養。

而貓造型的設計靈感則是來自家中的貓咪，十方設計出3款小貓的撲滿造型，分別是紅色的「歡歡」、綠色的「喜喜」以及藍色的「多多」，外觀相當「卡哇伊」，有點像日本著名招財貓的表親，模樣十分討喜。

魏振豐強調，創新的腦科學早療，能有效幫助0-3歲遲緩兒的腦部活化、4-8歲的腦部發展，9歲以上更是腦部應用的黃金時期，一點都不能擔誤。

他表示，十方的經費，有7、8成來自一般民眾的小額捐款；近幾年，隨著景氣低迷、彩券分配款減少以及統一發票無紙化等衝擊，十方的財源日益減少，才想出「人與貓彼此愛扶持」的點子。