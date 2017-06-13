百元便當一動筷 驚見魚肚肉爬滿蟲蟲...

2017-06-13 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕當你飢腸轆轆地，打開便當盒、夾起魚肚肉往嘴裡塞的同時，卻驚見上頭滿布寄生蟲與食客「打招呼」，你還吃得下去嗎？

1名網友於臉書「爆廢公社」貼照發文指出，她買了便當回家吃，筷子夾起仔細一瞧，竟有逾十條白色線形小蟲蠕動著，讓她忍不住詢問，「這魚肚是真的有問題，還是我多心了？二個便當要200塊，我該吃掉它嗎？吃掉它，會給我黑卡嗎？」

這張照片隨即被分享至臉書粉專「爆料公社」，引起網友熱烈討論。網友表示，「好噁心」、「有種視覺強暴」、「我全身都癢了」、「我應該會崩潰」、「真的快反胃開吐了」、「我以後都不敢吃魚了」。

還有人調侃，「我還以為是米粉欸」、「這是新菜色啦，魚肚蒸冬粉」、「他加了麵線」、「說會瘦就有人去吃了」、「先別管黑卡了，你知道健保卡嗎？」也有人質疑，「哪家便當店公佈一下吧？以免又有人受害」。

醫師：魚肚蟲為「海獸胃線蟲」、煮熟是蛋白質

不過，有名醫師網友指出，這應是海水魚常見的「海獸胃線蟲」（統稱為「安尼線蟲」），「幾乎所有的白帶魚都有，只要煮熟吃了就是蛋白質」。行政院農業委員會水產試驗所網站也提到，一般魚販清魚肚時，會一起去除，消費者較不易見到。

海獸胃線蟲生食或沒煮熟衍生腹痛、嘔吐、下痢

通常經過「-20℃冷凍或80℃以上高溫烹煮後」，可以殺死海獸胃線蟲，若生食或沒煮熟，幼蟲可能會進到人體胃腸組織，「造成腹痛、嘔吐、下痢等」，但仍有部分民眾吃到煮熟後的它，產生過敏反應。