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每到畢業必「鬧鬼」 東女鬼屋驚嚇指數破表

台東女中畢業日「鬼屋」內景象。（記者黃明堂攝）

2017-06-13  15:07

［記者黃明堂／台東報導］台東女中今天畢業園遊會，除了吃喝玩樂的攤位，依慣例造了「鬼屋」，花35元就可以享受驚嚇，人氣最旺！

在充滿祝福、不捨的畢業典禮之後，多的是捧著花束的女學生，在陽光中顯得光明燦爛；但緊鄰會場「中正堂」的一間教室，卻拉起黃色封鎖帶，牆壁沾染血色，教室門口女學生一臉慘白，白色制服好多好多血印。

沒有心理準備的人，見到這番景象，肯定嚇一大跳！教室前設有售票亭，不論學生、老師、家長，每人35元買門票，就可以進入鬼屋。

鬼屋內黑漆幾乎伸手不見五指，鬼聲漆厲，不仔細點，可能被障礙物絆倒，更恐怖的是，癱坐在地，披頭散髮、帶著血肉的，是人是鬼？冷不防肩膀還被拍了一下，連男生都要拔腿奪門！

台東女中幾乎每年的畢業園遊會，都有鬼屋，今年是由一年丙班裝鬼，她們集體創意，用盡各種巧思，連假日都到校布置，恐怖無上限，但有不同等級的驚嚇指數，依顧客要求，提供不同的恐怖氣氛。

很多畢業生，在揮別學校的最後一天，都會進鬼屋走一趟，用尖叫聲釋放壓力，帶著懷念與記憶，走向人生的另一階段。

台東女中今天畢業典禮，女學生捧著花束，受到滿滿祝福，但一旁卻現「鬼影」！（記者黃明堂攝）

台東女中今天畢業典禮，一間教室封鎖，無膽勿入！（記者黃明堂攝）

台東女中畢業日「鬼屋」內景象。（記者黃明堂攝）

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