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西南風好強 台東縱谷、中華大橋往北狂吹風飛砂

鹿野瑞源地區的街道都瀰漫著風飛砂。（記者王秀亭攝）

2017-06-13  14:54

［記者王秀亭／台東報導］受到鋒面接近及西南風影響，卑南溪床揚起陣陣砂塵，台東市中華大橋以北及縱谷地區狂吹風飛砂，附近民眾猛吃砂，台東縣環保局長謝清泉表示，前陣子豪大雨將沖毀溪床上的水覆蓋工程，水退後與水利署第八河川局已展開修復。

「八年前的莫拉克風災後，只要吹強風，卑南溪床就會狂吹風飛砂，不習慣也得要習慣。」瑞源地區曾姓居民表示，雖然這種情形每年都會發生幾次，這2、3風勢增強，風飛砂又更嚴重。

關山鎮陳姓民眾說，上週梅雨加鋒面帶來的豪大雨，滾滾溪水將電光大橋附近的水覆蓋工程沖毀，這兩天西南風增強，整個卑南溪沿線，從鹿野、關山到池上都是風飛砂，今天風勢增強，風飛砂甚至吹進關山鎮市區街道，讓民眾猛吃砂。

台東氣象站表示，主要是受到鋒面接近及西南風增強影響，今天下午2時3分，台東市區瞬間陣風達到7級，不過因為風向為西南風，風吹砂是吹往中華大橋以北，沒有吹進台東市區。

謝清泉指出，卑南溪出海口的水覆蓋工程在上週梅雨季多數毀壞，待水退去後，這幾天已加派挖土機修復，預計兩週內達到修復6成的進度，但雨又要來，只能加緊把握時間趕工。

水利署第八河川局長蔡宗憲表示，台東大橋上下游、關山電光大橋及鹿野寶華橋附近的水覆蓋修復工程，今年提撥1100萬元，已於日前發包，會隨即進駐修復。

另外，明天從台東富岡和屏東後壁湖漁港，開到蘭嶼的船班，因為海象不佳，基於安全考量，全部停航一天，台東到綠島的客輪，則是視明天海象狀況，再決定是否正常行駛。

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  • 卑南溪揚起陣陣風飛砂，連道路都能見度不佳。（記者王秀亭攝）

    卑南溪揚起陣陣風飛砂，連道路都能見度不佳。（記者王秀亭攝）

  • 西南風增強，裸露的卑南溪床揚起陣陣風飛砂。（記者王秀亭攝）

    西南風增強，裸露的卑南溪床揚起陣陣風飛砂。（記者王秀亭攝）

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