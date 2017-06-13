人氣插畫家捐文創品義賣 助創世植物人雙軌服務

2017-06-13 15:11

〔記者陳炳宏／台北報導〕一餐花費40元，蒐集同事便當多多飲料，沖泡公司免費茶包自創免錢多多綠茶，夏天冷飲是冰箱冰塊加上加水站的水，如此克勤克儉的生活，很難想像是人氣圖文作家「微疼」（孫維謄）剛踏入社會的生活日常，而這麼節儉的人，卻把自己文創周邊商品收益全捐出去，「微疼」今天化身為創世基金會愛心大使，與創世聯名推出愛與關懷公益商品，希望大家發揮自己的愛心，關懷需要幫助的朋友們，幫助募集植物人雙軌服務經費。

以生活中不可思議的倒楣事為題材的人氣圖文作家「微疼」，在LINE WEBTOON上推出《微不幸劇場》，獲得網友好評，但他當初剛退伍時，是從人力派遣工開始做起，每個月薪水扣除抽成、補貼家用、學電腦繪圖、租工作室，剩下不到6千元，但「微疼」仍堅持要學畫漫畫、存錢，直到畫作被遊戲公司相中，才開始有較穩定的收入。

回想起2013年第一次捐款，「微疼」說，是在兼差創作收入超越當時薪水的第一個月，那時就有一個想法，「取之於社會要用之於社會」，會有創作收入是因為讀者、粉絲的支持，所以有多賺錢也要回饋社會，幫助比自己更辛苦的人。

當時抱著6千元到郵局時，手還在發抖，因為對自己而言，那是一筆大收入，當時「微疼」到郵局匯款時，還雙手發抖的跟櫃台小姐說，「你趕快把錢收下來，不然我會反悔。」

即使成名後收入較穩定，但「微疼」仍非常節儉，他說，剛出社會時，為了省錢存下來，一餐只花40元，甚至中午吃飯時，還蒐集同事不喝的多多，然後再加上公司免費綠茶包，自己泡成多多綠茶當飲料，1年後才脫離苦海。

「微疼」表示，與創世的淵源，始於兩年前曾捐款「寒士吃飽30」，覺得有餘力應該要關懷社會弱勢，而這次接到創世邀約時其實是蠻開心的，因為行善可以從被動自己捐款變為主動邀約民眾，透過購買自己商品一起行善做公益，是一件令人開心的事。

這次「微疼」與創世合作的公益商品，包括抱枕、手提袋與郵票。「微疼」說，這些都是生活必需品，而郵票則更具有紀念價值，自己從小就開始集郵，第一次在郵票上看到自己作品時，那種感覺真是令人興奮。

提起這次與創世聯名的創作，「微疼」說，是將自己創作中比較受歡迎的兩個角色「微疼」與「小羊」，環抱一顆大愛心，愛心上寫著Love（愛） & Care（關懷），希望大家發揮愛心關懷需要幫助的朋友們。

創世基金會表示，「微疼」對寒士的一份愛延續到今年，在接到創世基金會邀約時，他二話不說便答應參與這項公益活動，希望透過自己擅長的圖文創作，設計義賣品圖案，與創世聯名義賣，協助募集植物人雙軌經費。

今天「微疼」到創世基金會，以Love & Care為發想，現場手繪作品贈送給創世，並帶來聯名製作的義賣品，透過小小愛心天使走秀的方式，首次發表「創世×微疼聯名愛心組」—包含獨家創作郵票、舒適抱枕，以及時尚兼具實用購物袋，不論是收藏或是自用都非常合適，其中抱枕更是由創世義工一針一線縫紉而成，搭配「微疼」的獨家設計圖文，每一組義賣品都是獨一無二的愛心。

創世表示，目前全台有17所植物人安養院、共有838床提供安養服務，並於20處據點提供到宅服務，深入鄉里及偏遠山區。本次創世×微疼聯名合作，希望號召838位愛心天使，一同支持義賣品，除了可以收藏，也可以作愛心，限量838組，幫助全台植物人。