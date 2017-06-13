世大運門票熱銷 北市議員準備晴天娃娃、天燈祈福

台北市議會今天（13日）進行市政總質詢，市長柯文哲出席備詢。（記者方賓照攝）

2017-06-13 14:45

〔記者何世昌／台北報導〕2017台北世大運開閉幕及賽會門票，今午12時起開賣。開幕式卡司包含A-Lin、王力宏，逾萬張票於開賣20分鐘後售光；羽球套票及獎牌賽，因球后戴資穎人氣難擋，1037張全數售罄。門票熱賣，各界叫好；但民進黨市議員許淑華憂心天氣影響賽會，今下午質詢時，特別準備天燈、晴天娃娃為世大運祈福。

台北市長柯文哲日前受訪透露，為了怕颱風攪局世大運，首長茹素祈福；但許淑華認為光是茹素不夠，今天還特地準備天燈、晴天娃娃，強化祈福能量。

許淑華邀請台北市長柯文哲、副市長鄧家基及陳景峻、秘書長兼世大運執行長蘇麗瓊、副秘書長兼世大運副執行長薛春明、吉祥物熊讚等，共同在天燈題字、為世大運祈福。

柯文哲題字「平安順利」、蘇麗瓊題字「風和日麗、圓滿成功」，許淑華則與熊讚一起寫下「不要有颱風」。另外，許淑華也準備數個晴天娃娃贈給市府首長，盼賽會不受暴雨影響。

另外，許淑華也關心今午門票銷售情況；但柯文哲不知道門票已開賣，一旁蘇麗瓊上前解圍，並指初步接獲消息，C區（800元門票，共計1萬200張）已售罄。