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期許永遠向陽 宜蘭中華國中畢業生人手一朵向日葵

2017-06-13  14:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣有20所國中於今日舉行畢業典禮，其中中華國中畢業生人手一朵向日葵，格外引人矚目，校長林志全說，向日葵是師長為學生種下，代表了祝福、叮嚀與傳承，期許全校300名畢業生，之後的人生旅途能依自身所長永遠向陽。

中華國中去年開始，在操場整修工程完成後，解決校內長期的淹水之苦，但林志全鑒於學校圍牆四周仍有許多髒亂點，決定與校園旁私有地的地主聯絡，希望能提供空間讓校方進行綠美化，在約293坪的土地上，栽種約2000株的向日葵，去年於3月栽種，但由於5月花就開了，畢業典禮當天花朵全凋謝，無法成為當屆的畢業生的禮物。

有鑑於此，林志全今年請全校師長於4月份栽種向日葵，雖然花仍在畢業典禮前一周就開了，但今天仍有足夠的花讓300名畢業生帶回，林志全說，他本身對生態也有一些興趣，很高興能把學校、社區結合，讓學校四周的髒亂點活化、公園化，對學校與社區而言也是雙贏。

林志全表示，每朵向日葵都是由師長種下，花期約3個月，栽種過程中只要注意提供養分與水分，不用特別花心思，雖人可能比不上外面花店所賣的品質，但代表了師長們在教育過程中，從不刻意局限學生的發展，讓所有的孩子依照自身特性成長。

林志全說，這朵仲夏畢業禮物，總是面向陽光，太陽越強花開得越旺盛，送向日葵，代表鼓勵孩子面向陽光，遠離陰影，讓花上種子可以繼續散播，象徵教育精神一代傳一代，也期許學生像向日葵一樣的成長茁壯。

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