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世界捐血人日號召 O型血最缺

資深捐血人、前總統馬英九因年屆65歲高齡，捐血前須醫師評估。（記者林彥彤攝）

2017-06-13  14:31

〔記者林彥彤／台北報導〕6月14日是世界捐血人日，台灣血液基金會今天舉辦記者會，感謝國人響應捐血，不過據統計，目前國人各血型血液量均有達7天安全存量，唯有O型血型最缺，庫存量僅有6.4天，血液基金會呼籲大眾挽袖捐血。

血液基金會統計各血型庫存量，A型尚有7.6天、B型8.5天、AB型8.9天以及O型6.4天。血液基金會公關處長黎蕾表示，血液安全庫存量為7天，目前O血型很缺，擔心接下來連日豪雨，恐怕會影響捐血人行動，呼應大眾挽袖捐血。

台灣捐血率名列世界前茅，去年台灣的國民捐血率是7.49%，曾在災難、緊急時刻扮演重要角色。18歲八仙塵爆傷者凱芊分享，全身54%的身體灼傷，她須接受多次開刀，而每次開刀都需要輸用2單位血液，讓她相當感謝捐血人的幫助。

資深捐血人、前總統馬英九也說，捐血人定期捐血，可以在危機時刻扮演重要角色，有些國家甚至以捐血量作為國家安全。他從民國75年開始捐血，現在已年屆65歲的他，還是定期捐，目前已捐了189單位的血液，他建議，未來應該要再放寬捐血年齡上限。

黎蕾說，目前捐血年齡上限是65-70歲，高齡捐血人須醫師評估身體狀況，以及2年內有捐血者，全血捐血每次只能捐250C.C，且間隔至少3個月，年捐血量不超過750C.C；另外，分離術捐血則是每次只能捐一單位血小板，捐血需間隔至少4週。

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  • 6月14日是世界捐血人日，台灣血液基金會今天響應世界舉辦記者會。（記者林彥彤攝）

    6月14日是世界捐血人日，台灣血液基金會今天響應世界舉辦記者會。（記者林彥彤攝）

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