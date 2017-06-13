焚垃圾粒料堆太平溪出海口 台東市代擬抗爭

台東市太平溪出海口旁漥地填入垃圾再生粒料。（記者黃明堂攝）

2017-06-13 14:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣垃圾運到高雄焚化，運回再生粒料，堆填太平溪出海口旁漥地，台東市代陳國民質疑污染，擬發動抗爭，市長張國洲也認為環保局造成市民恐慌。縣府環保局長謝清泉則強調層層把關，無污染疑慮。

目前堆填太平溪出海口旁再生粒料還不到500公噸，整個空間預計可以填到3萬公噸。謝清泉表示，是採用1比1的比例混合粒料與天然土，未來填滿後將做綠美化空間。

不過，以太平溪出海口來堆填再生粒料，成為今天市代會質詢焦點，市代陳國民質疑將高雄焚化後的底渣再生粒料運送到台東市堆放，環保局根本未經過市民同意，先斬後奏之舉，難道市民就要默默忍受？

陳國民說，環保局自己還沒進行安全檢測，就直接將別人的不明污染物運進台東縣人口最多的首善之區，這樣的政府是對的嗎？他不排除發動民眾抗爭。

市長張國洲表示，台東縣面臨垃圾危機，垃圾運送到高雄焚燒後，依協議必須運回一定比例的再生粒料，雖然環保局說明底渣已經高雄市檢測，安全無虞，但環保局未事先召開說明會，向地方民眾說明解釋底渣的用途及安全性，欠缺溝通，無疑造成市民恐慌。

張國洲表示會請清潔隊與環保局連絡，儘快提出檢測報告及舉行說明會，向市民提出解釋，安撫民心。

謝清泉表示，再生粒料至少有3層把關程序，在高雄焚化的底渣送進處理廠製粒料前一次，製成後又一次，回台東堆填每滿500公噸，會再檢測1次，前2次在高雄進行都合乎規定，雖然運回的量還不到500噸，但環保局已經提早檢驗，都合乎規定，相關數據都在網站公告，請民眾放心。