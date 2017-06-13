身心障友善商家 高市達126家

脊髓損傷者邱進龍（前排中）呼籲企業主，踴躍加入友善商家計畫。（記者洪定宏攝）

2017-06-13 14:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕眾所皆知，坐輪椅或拄拐杖的身心障礙者，無論是購物或用餐，出入都很不方便，在中小型商家更是麻煩。因此，高雄社會局於102年率全國之先，啟動「友善商家輔導計畫」，透過身障者實地勘查，商家配合改善，讓他們暢行無阻，有助提升營收及企業形象，達到雙贏目的；經過4年努力，友善商家數終於破百，已經達到126家。

障福科長方麗珍表示，營業空間90坪以上的商家，依建築法必須設置無障礙設施，由市府工務單位列管，所以「高雄市友善商家宣導訪視計畫」主要針對不受法令規範的20坪至90坪餐廳、商店及診所為宣導對象。

也就是由身障者擔任宣導訪視員拜訪商家，勘查營業空間出入口平順、有無斜坡道、內部動線、有無障礙廁所或扶手、適當高度的用餐桌椅（櫃台）、無障礙汽（機）車停車位、服務鈴、身障者優惠及大字體菜單等基本設施，給予空間修繕建議。

方麗珍強調，經過改善的商家，由社會局頒發「高雄市友善營業場所」認證標章鼓勵；特別的是，為提高商家配合意願，去年起，獲得認證的商家，社會局最高補助5000元，同樣為全國首創。

邱進龍是今年培訓的宣導訪視員，他19年前因車禍成為脊髓損傷者，僅剩頭部和側邊可簡單聳肩，生活幾乎完全無法自理。經過多年復健，已經可以靠電動輪椅等輔具及他人協助活動，因此他對身障者的需求有深刻感受。

邱進龍表示，每次到陌生商家訪視，都是挑戰，但他仍鼓起勇氣離開家門，因為「我的一小步是身障者的一大步，總要有人走出來，才能讓大眾知道我們身障者的需要和不便，希望大家能支持推動友善商家，讓身障者暢通無阻」。

方麗珍指出，截至目前為止，高雄已有126家友善商家，其中一般商店54家、餐廳52家、診所12家、藥局8家、養生會館8家。願意加入的商家可至高雄市友善商家網頁查詢，或電洽社會局07-3308447、高雄市脊髓損傷者協會07-3346038。