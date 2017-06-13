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有求必粽！台灣文創味外國人也愛

台灣工藝之家葉佳讓推出第五個文創藝術品「有求必粽」取野薑花粽之意，因具台灣味，還可當存錢筒及名片夾，也頗受外國人喜愛，這幾年已陸續推出多個文創品。（記者洪美秀攝）

2017-06-13  14:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣工藝之家葉佳讓，繼創作出家喻戶曉的「好事會花生」、「愉筷」、「心手相連」、「平安鮭」等藝術創作伴手禮後，今年應一家上市科技大廠的要求，製作”包中”禮盒送給客戶，葉家讓以內灣特色野薑花粽為發想，推出野薑花粽造型「有求必粽」文創，讓外國人也驚豔。

有40年佛雕經歷的葉佳讓，從民國100年開始推出具台灣在地特色的文創品，今年的「有求必粽」是以陶瓷高溫燒製而成的粽子，擬真的野薑花粽葉，搭配上金色的粽繩，讓野薑花粽更加有質感，成為內灣另外一種不同特色的文創商品。

他說，「有求必粽」可以放置名片（象徵名） 也可以當作存錢筒（象徵:利），兩相結合就成為名利雙收。放置名片的地方也可以放上小卡寫上心願，成為有求必中（有求必粽）的吉祥又討喜的擺飾。

他說，做了40年的佛像雕刻藝術，這幾年因為眼力不佳，轉而做文創產品，推出的文創藝術品都申請專利和智慧財產權，其中「好柿會花生」的仿冒品最多，就連中國也仿冒。

他說，最近大學指考快到了，「有求必粽」也成了很夯的伴手禮，知道是他所創作，都覺得很有台灣味，更吸引很多外國人喜歡。

葉佳讓感謝國立台灣工藝研究發展中心副研究員許峰旗，在這項文創擺飾的命名過程中大力協助，也讓外國人看見台灣的文創精神。

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