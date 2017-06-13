| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
邱太三委律師遞狀告黃越宏誹謗 求償300萬元
 首頁 > 生活

節電率28％ 基隆建德國中省電王

建德國中因為營養午餐改團膳，學校將耗電高的蒸飯箱回收，節電率大增。（記者俞肇福攝）

2017-06-13  14:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕「106年基隆市中小學創意節電競賽」日前落幕，建德國中以省下5萬多元的電費，節電率28％，是全市中小學之冠，榮獲國中組第1名，也是本次競賽唯一滿分的學校；校長徐仁斌說，30萬元的獎品，，將優先購置冷氣和省電燈管，嘉惠全校師生。

本次競賽評選包括節電計畫與執行、網路投票、節電率等，各參與學校無不卯足全勁發起網路拉票；國中組第2名武崙國中、第3名銘傳國中，國小組第1名武崙國小、第2名中山國小、第3名長樂國小

校長徐仁斌表示，勝出的關鍵還是在於學校的實際節電率，建德國中今年4月共使用了31720度，去年同期為44040度，共節省了12320度，省下5萬多元的電費，節電率28％是中小學之冠。學校評估日常用電情形，除了既定的宣導隨手關燈、節約電力之外，特別針對班級蒸飯箱、教室電扇、飲水機、班級電腦等訂定節電策略。

因為本學期學校改採團膳，學校將各班蒸飯箱收回，每層樓僅放置2台；全校40多台飲水機與班級電腦實施放學後節電或關機，從4月份的電費數據顯示，這些節電策略奏效，奪下全市「省電王」。

廣告
  • 基隆市節電比賽，國中前三名依序是建德國中、武崙國中、銘傳國中；市長林右昌（左二）在市務會議公開表揚。（圖為建德校長徐仁斌提供）

    基隆市節電比賽，國中前三名依序是建德國中、武崙國中、銘傳國中；市長林右昌（左二）在市務會議公開表揚。（圖為建德校長徐仁斌提供）

  • 基隆市節電比賽日前落幕，國中組第１名建德國中，校長徐仁斌分享節電撇步；圖為學校購置定時節電器，學生下課後，節電器啟動，飲水機就關閉。（記者俞肇福攝）

    基隆市節電比賽日前落幕，國中組第１名建德國中，校長徐仁斌分享節電撇步；圖為學校購置定時節電器，學生下課後，節電器啟動，飲水機就關閉。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 節電
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：節電率28％ 基隆建德國中省電王


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.