節電率28％ 基隆建德國中省電王

建德國中因為營養午餐改團膳，學校將耗電高的蒸飯箱回收，節電率大增。（記者俞肇福攝）

2017-06-13 14:03

〔記者俞肇福／基隆報導〕「106年基隆市中小學創意節電競賽」日前落幕，建德國中以省下5萬多元的電費，節電率28％，是全市中小學之冠，榮獲國中組第1名，也是本次競賽唯一滿分的學校；校長徐仁斌說，30萬元的獎品，，將優先購置冷氣和省電燈管，嘉惠全校師生。

本次競賽評選包括節電計畫與執行、網路投票、節電率等，各參與學校無不卯足全勁發起網路拉票；國中組第2名武崙國中、第3名銘傳國中，國小組第1名武崙國小、第2名中山國小、第3名長樂國小

。

校長徐仁斌表示，勝出的關鍵還是在於學校的實際節電率，建德國中今年4月共使用了31720度，去年同期為44040度，共節省了12320度，省下5萬多元的電費，節電率28％是中小學之冠。學校評估日常用電情形，除了既定的宣導隨手關燈、節約電力之外，特別針對班級蒸飯箱、教室電扇、飲水機、班級電腦等訂定節電策略。

因為本學期學校改採團膳，學校將各班蒸飯箱收回，每層樓僅放置2台；全校40多台飲水機與班級電腦實施放學後節電或關機，從4月份的電費數據顯示，這些節電策略奏效，奪下全市「省電王」。