東吉島出現水龍捲異相 氣象站全都錄

對流劇烈變化陸地為龍捲風，海面則是水龍捲。（李木林提供）

2017-06-13 13:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣候不穩定，時而陽光普照、時而降下驟雨，澎湖東吉氣象站今日觀測到罕見的水龍捲，距離東吉島東邊約5公里、持續約6分鐘，全部被東吉島主任李木林目擊與紀錄，留下難得珍貴的氣象資料。

李木林表示，今日上午10時，東吉島氣象站觀測到東吉東邊有龍捲風，距離約5公里，比對雷達回波圖，應是東吉島東邊的對流，由於台灣地區發生龍捲風因尺度較小，很少有人目擊證實，雖然可從雷達回波圖可以看到強對流，卻很難分析，而東吉島持續6分鐘的水龍捲，則難得全程目擊記錄。

至於水龍捲形成的原因，李木林表示，是由於位在大陸的熱帶性低氣壓〈原2號颱風莫柏〉，帶來的暖濕空氣，底層有強垂直風切、中層有乾空氣逸入作用，容易產生此種強對流，進而發展成龍捲風的機率相當高，東吉島因位在澎湖群島南邊，根據觀測春夏季南方來的對流系統較劇烈，因此比較有機會形成龍捲風。

根據澎湖氣象站表示，澎湖有兩次發現水龍捲的紀錄，一次在二十幾年前，兩次都在東吉島發生，但在海面上形成，也消失在海面上，只是小尺度對流造成劇烈天氣現象，根據紀錄今日的東吉水龍捲在上午10時2分形成，由南向北移動約2公里，時間持續約6分鐘，至10時8分消失。

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