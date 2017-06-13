| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
邱太三委律師遞狀告黃越宏誹謗 求償300萬元
 首頁 > 生活

東吉島出現水龍捲異相 氣象站全都錄

對流劇烈變化陸地為龍捲風，海面則是水龍捲。（李木林提供）

2017-06-13  13:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣候不穩定，時而陽光普照、時而降下驟雨，澎湖東吉氣象站今日觀測到罕見的水龍捲，距離東吉島東邊約5公里、持續約6分鐘，全部被東吉島主任李木林目擊與紀錄，留下難得珍貴的氣象資料。

李木林表示，今日上午10時，東吉島氣象站觀測到東吉東邊有龍捲風，距離約5公里，比對雷達回波圖，應是東吉島東邊的對流，由於台灣地區發生龍捲風因尺度較小，很少有人目擊證實，雖然可從雷達回波圖可以看到強對流，卻很難分析，而東吉島持續6分鐘的水龍捲，則難得全程目擊記錄。

至於水龍捲形成的原因，李木林表示，是由於位在大陸的熱帶性低氣壓〈原2號颱風莫柏〉，帶來的暖濕空氣，底層有強垂直風切、中層有乾空氣逸入作用，容易產生此種強對流，進而發展成龍捲風的機率相當高，東吉島因位在澎湖群島南邊，根據觀測春夏季南方來的對流系統較劇烈，因此比較有機會形成龍捲風。

根據澎湖氣象站表示，澎湖有兩次發現水龍捲的紀錄，一次在二十幾年前，兩次都在東吉島發生，但在海面上形成，也消失在海面上，只是小尺度對流造成劇烈天氣現象，根據紀錄今日的東吉水龍捲在上午10時2分形成，由南向北移動約2公里，時間持續約6分鐘，至10時8分消失。

相關影音

廣告
  • 澎湖東吉氣象站觀測到水龍捲，持續約六分鐘。（李木林提供）

    澎湖東吉氣象站觀測到水龍捲，持續約六分鐘。（李木林提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東吉島 水龍捲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：東吉島出現水龍捲異相 氣象站全都錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.