北市家長不用愁 柯文哲：6年內「校校有幼托」

台北市府推動0至12歲幼教托育一條龍政策，台北市長柯文哲今天表示，預計不用到6年就可以達成「校校有幼托」目標。（記者廖振輝攝）

2017-06-13 13:39

〔記者張議晨／台北報導〕台北市府推動0至12歲幼教托育一條龍政策，目前已有西松、三興、螢橋、西門、興華、舊莊、成德、新湖、大湖等9校設置，未來更打算在6年內，於北市139所市立國小完成「校校有幼托」目標，放寬公托、公幼窄門，減輕家長負擔。台北市長柯文哲今上午參訪文山區興華國小時也表示，預計不用到6年就可以達成目標。

興華國小目前設有0到2歲托嬰服務、2歲專班及3到5歲幼兒園，幼兒園學生滿5歲後，即可直升國小1年級，形成「0到12歲托育一條龍」。

柯文哲指出，因為少子化，學生人數少掉1/3，多出很多閒置教室，但要利用時，學校總是有很多理由，後來重新調整，暫不處理學生減少衍生的併校問題，閒置空間也不做其他用途，改以學區為範圍，從0到12歲都在同一學校活動，讓校園有效率使用。

為鼓勵學校釋出空間，市府也提供獎勵辦法，除提供釋出空間的學校水電補助外，由於托嬰是社會局掌管，幼兒班以上是教育局管理，柯文哲說，為讓2局處在管理上更有效率，市府也會在管理上提供協助。

媒體追問柯，未來6年有沒有辦法達成「校校有幼托」計畫，柯文哲則斬釘截鐵說「不用到6年」，柯指出，6年是最慢的估計，既然有需要，就會把它當作最重要的事情處理。

另外，班級數增加，勢必須增聘幼教保人力，柯文哲指出，師資部分沒有問題，每年都有幼教科、幼保科人才畢業，還有流浪教師，所以老師部分沒有問題。至於名額，反正目標、政策確定，就盡量去做，相信6年內可以全部做好。