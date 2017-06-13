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《故鄉‧樹子脚》有聲書 母語教育紮根

立委陳亭妃（左3）、 副議長郭信良（左5）、議員陳怡珍（左2）響應支持《故鄉‧樹子脚》母語有聲繪本，推動母語教育紮根。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-13  13:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕入選2017台南兒童文學月「優質本土兒童文學書籍」的《故鄉‧樹子脚》母語有聲繪本，將社區自然美景、社區人的社造活力、社區裡的特色工藝全都錄，透過圖畫、文字及台語朗朗念誦，把社區裡點點滴滴的古今生活美感，盡在翻閱的書頁與音韻裡呈現。

為了推廣母語教學與鄉土文化，今天立委陳亭妃、 副議長郭信良、議員陳怡珍響應發起支持行動，結合社會力量贊助出版，贈送各校與圖書館700本，同時呼籲重視日漸老年劇增的社會型態，落實長照工作。

書中內容創作，結合樹林社區日間托老黑皮學園的長者們，透過社區老中青3代，以在地的視野整理出屬於故鄉，樹子脚的點點滴滴，並藉由劉惠蓉老師以台灣母語書寫，以及蘇菲亞‧劉老師的圖畫，彙整成書將七股的風土民情娓娓訴出，開創當代文學新風格。

陳亭妃表示，《故鄉‧樹子脚》書寫七股樹林社區，宛如世外桃源的悠閒自在，不僅保有民俗傳統文化資產「白鶴陣」與「逸樂社」，還有富饒美味的海鮮及農產品，也傳達老人家快樂守護家園，並且參與各種社造學習，透過母語書寫、錄音保留優美語言文化。

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標題：《故鄉‧樹子脚》有聲書 母語教育紮根


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