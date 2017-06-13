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前進新南向 彰縣青少年管弦樂團赴泰音樂交流

2017-06-13  13:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕2年前曾赴港澳演出的彰化縣立青少年管弦樂團，今年又將出國進行音樂藝術交流，7月2日至7月8日規劃前往泰國，進行室內與露天表演及戶外廣場快閃演出，擬表演古典樂曲和台灣民謠，用美妙的音符，進行國民外交，拉近台泰兩國人民的友誼，為政府的新南向政策做貢獻。

此行將由彰化縣副縣長林明裕帶領26位團員赴泰國曼谷演出，演出內容包含室內表演，安排古典樂曲「馬勒：第5號交響曲」和台灣民謠「廟程」，更計畫在曼谷空堤區與以馬內利音樂學校進行露天演出，演出曲目包含台灣民謠「望春風」、「月夜愁」、「雨夜花」，以及早川正昭「四季紅」曲，同時安排戶外廣場快閃活動。

此行在泰國曼谷有2場公演，其中一場由泰國匯商銀行贊助，將在泰國匯商銀行專屬的音樂廳，跟著泰國暹羅愛樂管弦樂團一起合演；另一場公演則是在馬內利音樂學校等地進行露天演出。

彰化縣立青少年管弦樂團指揮李瑄表示，非常感謝縣府與各界的關心與支持，期望透過出國交流，讓泰國音樂界對台灣音樂界有更深一層的認識，他和團員會努力把國內的驕傲帶出去，把國外的掌聲帶回來。

2010年成立的「彰化縣立青少年管弦樂團」，每年年中和年末均在國內舉辦音樂會演出，曾和亞太南方歌劇工作坊及台北市立國樂團附設少年國樂團共同演出過，2015年赴港澳進行音樂藝術交流，樂團以古典樂為演出基礎，卻又能跳脫傳統格局，注入創新元素。

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  • 彰化縣立青少年管弦樂團將以音樂的樂章，響應政府新南向政策。（記者張聰秋攝）

    彰化縣立青少年管弦樂團將以音樂的樂章，響應政府新南向政策。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣立青少年管弦樂團下個月將前往泰國進行音樂藝術交流，副縣長林明裕（左）授旗成軍。（記者張聰秋攝）

    彰化縣立青少年管弦樂團下個月將前往泰國進行音樂藝術交流，副縣長林明裕（左）授旗成軍。（記者張聰秋攝）

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