中壢國際青年旅館誰來當家？青年事務局辦理招商

2017-06-13 13:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局在中壢區「新明公有零售市場」大樓6、7樓空間，規劃「國際文化交流青驛棧」（即青年旅館），將依照《促進民間參與公共建設法》，以ROT方式引進民間企業經營，預計8月公告招標，9月開標，18年營運時間，需投資金額至少4千萬元。

位於中壢區明德路「新明公有零售市場」建於民國79年，原本是住商混合大樓，為改善當地攤販占據馬路的問題，為地下2層、地上7層的建物，規劃42間小坪數住宅及商場，早期有證券及電影院，盛況空前，與興國市場、第一公有市場並列中壢三大市場。

民國94年獎勵方案合約到期，因6、7樓部分住戶不願搬走，公所歷經多年訴訟才討回公產；市府有鑑於市場各樓層幾乎空蕩蕩，荒廢多時，前年斥資9000萬元進行耐震補強及外觀拉皮，桃園市長鄭文燦也指示經濟發展局、青年事務局合力把這棟蚊子館進行活化轉型。

市府規畫將市場1、2樓維持攤販營運，3樓則由社會局規劃老人日照及托嬰中心，4、5樓則成為「新明青創基地」，盼吸引全球電子商務及機器人產業業者前來洽商，6、7樓空間則將規畫作為「國際文化交流青驛棧」的青年旅館。

青年局估計，該空間可設置140床、31間公寓式套房、每年住宿達到2萬7千人次，設定業者投資達4千萬元資金，並提供文化設施公益比例達32.54％，營運許可達18年，定位旅社為文化旅行、教育體驗、觀光休閒產業，並提供藝文展演、研習會、講座、住宿等服務。