雲林糖廠五分車 將推透明水晶車廂

賀陳旦赴雲林看糖鐵，未來五分車可像貓纜推透明車廂（記者鄭瑋奇攝）

2017-06-13 13:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻基礎建設當中的觀光鐵道，當中有兩條路線是要結合糖廠資源，推出五分車觀光鐵路，觀光局長周永暉表示，雲林虎尾糖鐵未來也可推出透明車廂、彩繪車廂及五分車等車廂，並訂出差異票價；交通部長賀陳旦表示，就像是台北貓空纜車推出全透明的水晶車廂一樣，硬體改裝花的錢有限，夜晚又特別叫座，小小一點車廂使五分車有多樣性特色，票價差異化也能讓它更有品牌意義。

雲林糖廠五分車觀光鐵路規畫納入前瞻基礎建設短期共有兩階段計畫，第一階段將從虎尾糖廠－廉使站－高鐵雲林站，該段路線長度5.1公里，預計民國109年可完成；第二階段從廉使站至龍岩農場站，長度9公里預計111年完成。

全台只有虎尾跟台南善化的糖廠還有在做蔗糖，且虎尾是唯一有載運送糖的路線，未來可搭配沿途歷史景觀，像是將建國一、二村的眷村歷史現場重建、活化中央廣播電台園區、打造布袋戲傳奇中心等，吸引外地觀光客造訪。賀陳旦表示，前瞻計畫納入糖鐵，就是希望找尋將這條過去做為貨運工具路線的新面貌，使用現在新技術進行活化，並使地方觀光文化、旅遊產業都因此提升，這樣就不僅傳承既有鐵道，且賦予前瞻意義。

周永暉表示，鐵道觀光全球大概分成兩種，不是沿海就是靠山，這兩種台灣都已經擁有或在規劃，像是平溪線可看山景、前瞻要推的恆春支線就能看海景；這次要推動的糖鐵，則是能夠帶給旅客完全不同的田園風光體驗，且還能帶乘客體驗製糖樂趣，這也是糖鐵非常重要元素。根據國外經驗，周永暉也提出建議，說未來糖鐵可推出多種車型，像是全彩繪布袋戲玩偶車廂、全透明冷氣車廂、傳統開放式車廂五分車等；讓旅客可搭乘搭乘快慢運輸愛上雲林。

糖鐵發展觀光方面，交通部要做的事情就是從軌道運行、維護，運量培養等層面去協助台糖公司，看要完善這條路線還有哪些需要改善。賀陳旦表示，運量培養角度，首先要做的就是將轉乘做好，提供轉乘優惠等。第二階段是配合文化部與地方政府，將每個車站歷史回憶與現在商業發展機會，適度與軌道結合，如此一來，糖鐵的收入就不完全靠票收，還有其他方面可支撐，對未來經營的台糖公司也不無小補。賀陳旦強調，只要營運可靠、計畫完整，又是政府核定會永續經營下去的計畫，相信還能夠與民間募集資金。