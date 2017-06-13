不用開窗、不用票卡 高市民權停車場升級

高市委外經營的民權輕鋼架停車場（記者王榮祥攝）

2017-06-13 13:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局委外經營的民權輕鋼架停車場服務升級﹗運用eTag感應技術辨識車牌，進出不需開窗、不用票卡，透過手機 APP就能查詢車輛停放樓層及格位。

為提升及改善停車場老舊停車管理設備，交通局以公開招標方式，辦理停車場委外經營，期為老舊停車場導入科技化停車管理、注入創意活力，提供更安全、便利、友善的停車環境。

交通局表示，民權輕鋼架停車場委託竑穗興業公司經營管理，業者已陸續更新停管設備、樓層油漆、外觀美化及夜間燈光設計。

特別的是，運用eTag感應技術辨識車牌，進出不需開窗、不用票卡，透過手機 APP就能查詢車輛停放樓層及格位。

為便利民眾停車、尋車，場內1至4樓皆設有車位在席系統，民眾可透過車道上方紅、綠燈號，迅速尋找空位停放，並可於自動繳款機辦理繳費後，查詢車輛停放位置、或於手機下載APP查詢車輛停放樓層及格位編號。

交通局指出，業者於牆面重新油漆時，即運用不同樓層給予不同顏色的設計概念，希望藉此幫助民眾記憶停車樓層，並於今年4月完成設置外牆燈光照明，使停車場夜間樣貌如同高市圖書總館。