| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
堆高機搬稻穀翻覆 壓死1駕駛 羽球》邁向衛冕印尼賽第一步 戴資穎26連勝到手 台大醫學院驚傳墜樓 營繕股長明顯死亡 20噸巨石卡邊坡 新中橫打除施工短暫放行 午後對流雲系旺盛 7縣市發布大雨特報 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

不用開窗、不用票卡 高市民權停車場升級

高市委外經營的民權輕鋼架停車場（記者王榮祥攝）

2017-06-13  13:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局委外經營的民權輕鋼架停車場服務升級﹗運用eTag感應技術辨識車牌，進出不需開窗、不用票卡，透過手機 APP就能查詢車輛停放樓層及格位。

為提升及改善停車場老舊停車管理設備，交通局以公開招標方式，辦理停車場委外經營，期為老舊停車場導入科技化停車管理、注入創意活力，提供更安全、便利、友善的停車環境。

交通局表示，民權輕鋼架停車場委託竑穗興業公司經營管理，業者已陸續更新停管設備、樓層油漆、外觀美化及夜間燈光設計。

特別的是，運用eTag感應技術辨識車牌，進出不需開窗、不用票卡，透過手機 APP就能查詢車輛停放樓層及格位。

為便利民眾停車、尋車，場內1至4樓皆設有車位在席系統，民眾可透過車道上方紅、綠燈號，迅速尋找空位停放，並可於自動繳款機辦理繳費後，查詢車輛停放位置、或於手機下載APP查詢車輛停放樓層及格位編號。

交通局指出，業者於牆面重新油漆時，即運用不同樓層給予不同顏色的設計概念，希望藉此幫助民眾記憶停車樓層，並於今年4月完成設置外牆燈光照明，使停車場夜間樣貌如同高市圖書總館。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：不用開窗、不用票卡 高市民權停車場升級


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.