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南投縣埔里重建溫泉區 趕明年底完工配地

2017-06-13  13:07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興農場旅館區開發新建統包工程，今天舉行動土典禮，行整地、道路排水等基礎設施，以及遊客中心等多項公共建設，希望趕明年底完成，後年進行配地開發，縣長林明溱要求福興溫泉區開發務必盡善盡美，符合空間安全、水質優良、環境優美的條件，打造全國第一的指標溫泉區。

仁愛鄉廬山溫泉於民國97、98年接連遭辛樂克、莫拉克風災重創，淹水屋倒，更面臨地層滑動威脅，中央已列入潛勢危險特定區域，縣府也在2012年公告廢止廬山溫泉區，正式計劃遷建埔里台糖福興農場，打造新的溫泉區，歷經6年努力終於進入實質開發階段。

縣府今進行福興農場旅館區開發新建統包工程開工動土典禮，縣長林明溱、立委馬文君、埔里鎮長周義雄及在地民代、里長多人與會，共同祝禱工程順利進行。

福興農場溫泉區開發範圍約55公頃，福興路橫貫其中，工程經費16億6390萬元，今年3月正式發包簽約，第一階段先進行整地、道路排水等基礎工程，第二階段為全區公共建設，包括遊客中心、親水與地景公園（附設壘球場及停車場）、自來水與溫泉水井開鑿、自來水淨水廠及污水處廠、溫泉廢水處理設施污水處理設施。

統包工程工期預計720天，縣長林明溱希望能趕在明年底完成，再進行配地與土地標售，盼後年起能展開旅館區開發興建，也要求福興溫泉務必盡善盡美，達到空間安全、水質優良、環境優美的條件，成為全國第一指標溫泉區，不僅提升大埔里地區的觀光產業，增加就業機會，周邊居民也能享有溫泉水的回饋。

立委馬文君表示，國內溫泉區都較早開發，建築、管線未做整體規劃而顯凌亂，期許埔里福興農場能做全國溫泉開發典範，未來將溫泉結合銀髮福祉科技、醫療保健等元素，進行多元開發。

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  • 南投縣埔里鎮福興農場旅館區開發新建統包工程今舉行動土典禮，縣長林明溱（前中）率與會貴賓祝禱工程順利。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮福興農場旅館區開發新建統包工程今舉行動土典禮，縣長林明溱（前中）率與會貴賓祝禱工程順利。（記者佟振國攝）

  • 埔里福興農場開發新建動土典禮有醒獅團祈福，祝福鴻圖大展。（記者佟振國攝）

    埔里福興農場開發新建動土典禮有醒獅團祈福，祝福鴻圖大展。（記者佟振國攝）

  • 埔里福興農場開發範圍達55公頃，整地及基礎建設工程經費16億6390萬元，趕明年底完工。（記者佟振國攝）

    埔里福興農場開發範圍達55公頃，整地及基礎建設工程經費16億6390萬元，趕明年底完工。（記者佟振國攝）

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