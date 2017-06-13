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想唸國立 超額比序總積分彰女120、彰中115分以上

彰中今年免試入學招生總額774人，比彰女606人多。（記者張聰秋攝）

2017-06-13  12:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年國中教育會考成績已經揭曉，彰化考區招生總額高於考生人數，考生選擇更多，受考生關注的彰化女中與彰化高中，粗估今年錄取分數應跟去年差不多，要錄取2校免試入學，會考5科至少要有2科A。

彰女今年免試錄取606人，彰中錄取774人，預估今年免試入學會考錄取門檻，基本條件5科會考成績須有2科A以上，3科B++以上，免試超額比序會總積分（滿分135），彰女粗估120分、彰中粗估115分。

彰女教務主任魏楓城指出，今年考生人數減少，預估今年最低錄取分數跟去年應該差不多，總積分要120分左右。彰中建議考生，彰化區志願依群組方式計分，每20個志願序為一群組，同一群組內的志願序皆為同一積分，也就是說，同一群組志願序分數一樣不扣分，校方鼓勵考生可以放心選填心儀的志願。

彰化區今年免試入學招生名額1萬4345人，參加教育會考考生人數1萬4057人，升學管道多元，參加免試入學人數估約1萬2300人，平均每個學生有1.16個升學的機會。

今年教育會考成績比照去年採7級標示給分，A++、A+、A、B++、B+、B到C，依序轉換成分數各是9到3積分，5科總計45分，會考成績超額比序項目占總積分135分的3分之1。

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