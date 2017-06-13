捐血餅乾送女兒 馬英九：爸用鮮血換來的

前總統馬英九出席2017世界捐血人日記者會，挽袖捐血響應活動。（記者周彥妤攝）

2017-06-13 12:48

〔記者周彥妤／台北報導〕世界衛生組織訂定6月14日為世界捐血人日，為了響應節日，台灣血液基金會今舉行2017世界捐血人日記者會，呼籲民眾挽袖捐血，前總統馬英九以「資深捐血人」身分成座上賓，致詞時更分享不少過往捐血趣事。

馬英九提到，曾將捐血後受贈的點心送給女兒，向她說了句「這是爸爸用鮮血換來」的玩笑話，竟遭太太周美青臭罵一頓。任職總統期間，經常要出訪各國，返國後常面臨「坐血監」的無奈，為了避免「捐血業績大受影響」，曾在出訪瘧疾疫區的友邦國前搶先捐血。

馬英九說，捐血是有意義的事，看著別人身上流著自己捐出的血液，就像「同胞的血脈相連一般」，而且能捐血代表自己身體健康，還可促進代謝，可說是利人利己。

受邀出席的八仙塵暴傷患的張凱芊，歷經生死交關，受惠捐血人的幫助，即使才剛做完腳趾重建手術，也要前來共襄盛舉。

與會來賓新北市政府消防局第四救災救護大隊安和分隊韋怡均及吳冠儀、新店分隊王源結都說，首次捐血多是覺得好玩，但從事救援工作後，看盡許多與生命拔河的場面，更體認捐血助人的重要，因而都成定期挽袖的捐血人。

台灣血液基金會公關處表示，捐血者要介於17歲以上65歲以下，捐血前不空腹，捐血後暫歇一會，勿提重物。若年滿65歲至70歲，則須取得醫生評估許可才可捐血，全血捐血每次僅能捐250cc，間隔3個月，年捐血量不可超過750cc，而血小板分離捐血術僅能捐1單位約300毫升，捐血間隔至少4週，1年不超過12次。