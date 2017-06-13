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高雄100路金榜題名公車今上路 搭車就送祈福卡

高市交通局長陳勁甫（後排右一）為一百分公車宣傳（記者王榮祥攝）

2017-06-13  12:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕適逢7月考季，高雄市交通局與統聯客運合作，即日起至106年6月30日推出「100路金榜題名主題公車」﹔活動期間搭100路公車、即可於車上索取金榜題名祈福小卡，搭乘學生可在小卡寫上願望或想感謝的人事物，投入車上祈福箱或交給駕駛長，並將掛於100路公車上讓車上乘客共同祈福。

交通局長陳勁甫表示，100路行經多所高中職，包含高雄女中、高雄高中、三信家商、國際商工等。

交通局指出，即日起至起月底止，100路公車車身張貼具祈福意象廣告，車內也營造為「金榜題名、幾霸分」主題，除佈置各式超人意象、粽子造型香包、考試all pass 100分及高雄ibus APP QRcode，也提供鹽埕區文武聖殿文昌帝君祈福卡，祝福七月的考生考運亨通、金榜題名。

聯客運主任林政宏表示，除了將小卡掛在車上接受其他乘客祝福外，活動結束後，將會收集所有學生（考生）寫的小卡，來到文武聖殿祈求所有學生（考生）都能「金榜題名」、「考試高中」，致上滿滿的祝福。

為提升活動趣味，6月13日~6月30日期間，凡搭乘100路學生或乘客，於本局轉動高雄青春夢FB粉絲頁活動專區拍照上傳並留言搭乘公車的趣事、想感謝的人事物或願望，經交通局挑選5位留言內容及照片豐富者，贈送限量版一卡通，得獎名單將於7月中旬公布，每組臉書帳號每日限上傳一則，可累積1次抽獎機會為限。

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  • 一百分主題公車經過多所高中職（記者王榮祥攝）

    一百分主題公車經過多所高中職（記者王榮祥攝）

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