台中花博石虎吉祥物亮相 「石虎的家」有一家虎

台中花博石虎吉祥物今天台中亮相（記者蘇金鳳攝）

2017-06-13 12:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將在2018年舉辦台中世界花卉博覽會，而花博的吉祥物是石虎，今天首次亮相，市府將「石虎的家」搬到市府來，以情境屋的方式，讓民眾參觀，感受到石虎的生態，即日起開放參觀，展至7月29日，假日不打烊。

台中世界花卉博覽會將於2018年的11月3日至2019年的4月24日舉行，市府今天舉辦花博吉祥物「石虎的家」的開幕式，由市長林佳龍主持。

此一「石虎的家」是採取情境屋方式呈現，是由紙風車劇團打造，長、寬、高分別為28米、7.5米、5米，整個面積約300平方公尺，高2層樓，民眾不但可從一樓進入森林，了解石虎的生活，也可上2樓，從上往下俯瞰石虎的家。

市長林佳龍今天與市府各局處首長、立委洪慈庸、市議員邱素貞等人的一同出席「2018台中世界花博吉祥物發表會」的開幕。

先由新聞局長卓冠廷介紹吉祥物石虎的家庭成員，是石虎家族首次曝光，有虎爸、虎媽及姊姊樂虎Love及弟弟來虎life一家人，還有石虎家族的好朋友「歐米馬」，就是台語全身黑黑的意思。

民眾若進入情境屋，首見可看到戴著斗笠的虎爸，之後，就會可看整個家族的蹤跡，有石虎爸爸的花園與果園、石虎媽的糕點廚房。

還有鄰居老馬「歐米馬」正在借廁所，還有藏在森林各角落的動物。

林佳龍表示，因為后里在3年前發現了石虎，為保護石虎，決定縮小后里展區範圍，將棲地保留給石虎，並同時加入外埔與豐原兩地點，構成目前花博展區且補足空間。

此外，后里馬場有百年歷史，而且在花博園區中，林佳龍表示，因此市府決定保留作為古蹟與歷史建築，凸顯台中世界花博的特色，也把馬納入花博的吉祥物之一，而后里有著名的薩克斯風，因此也融入於「歐米馬」吉祥物中。

林佳龍表示，6月底市府也會公佈16項吉祥物貼圖。

新聞局表示，「石虎的家」即日起開放展出，在市政大樓文心樓一樓，每天上午9時至傍晚6時，假日不打烊。