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第二波梅雨鋒面來襲 柳川河道暫停開放進入

2017-06-13  12:17

〔記者歐素美／台中報導〕第2波梅雨鋒面將於明天起滯留台灣上空5至8天，各地昨起陸續出現陣雨或雷雨；水利局為確保民眾遊憩安全，即日起至19日上午6點，將暫停開放民眾進入柳川中正柳橋至民權柳橋段景觀河道，以免危險；台中市農業局也呼籲各區公所及農會輔導農民做好防災必要措施，以減少農業災害損失。

水利局表示，除了柳川景觀河道暫停開放進入外，水利局開發「台中水情」APP，呼籲市民可利用智慧手機及平板電腦下載使用，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時隨地掌握最新水情，若民眾發現水溝有雜物堵塞或水溝積水不退情形，請撥打台中市民一碼通1999專線，以利市府派工處理，並請民眾檢視居家排水環境，隨手清理水溝蓋上的枯枝雜物，以維持排水道順暢。

農業局表示，為免豪雨成災，因目前正值水稻穀粒充實期、已近收穫階段，提醒農友排除田間積水，並疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽；可收割的水稻則應在豪雨後積極收割，避免發芽；接近收穫階段的水稻，豪雨後則不應再施藥，避免農藥殘留。

果園部分，應做好排水設施，如有積水儘速排除。另葡萄與梨可能因連續降雨導致裂果，需將裂果剪除，促進其餘果實正常肥大；荔枝則正值果實發育中後期，若根部浸水損傷，吸水能力會變差，請依損傷程度適度進行枝梢修剪與疏果。此外，豪雨過後應避免立即施肥，待天候穩定或植株恢復生長後再少量施肥。

至於葉菜與花菜類田區作物，若已達可收穫程度應儘速採收，避免雨後高溫造成快速凋萎與腐爛。另因葉菜及花菜類植株較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成的傷害；瓜類蔬菜則應於降雨時維持排水道暢通，並及時排除積水。

露天栽培的切花如百合、唐菖蒲與馬拉巴栗等苗木及草皮，應清理田間雜物，並確認排水系統暢通；採用畦植的花卉建議可鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿，以減少雨水侵蝕。至於甘藷及落花生等作物如正值成熟時期，建議遇豪大雨時要加強田間排水，以保護雜糧作物不因長時間浸水腐爛。

農業局表示，已通報各區公所密切注意，如有災情，即依「農業天然災害查報及通報作業」規定辦理，並依「農業天然災害救助辦法」規定，儘速協助農民復耕。

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