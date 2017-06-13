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高教工會調查 9成師生要問題私校回歸公共

2017-06-13  12:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化讓大學退場成隱憂，教育部今年4月把相關退場條例送進行政院，但高教工會批評官方自廢武功，不肯接管問題私校，今也公布問卷調查，有9成師生要求教育部接管問題私校，並讓校產回歸公共，才有助高教發展。

高教工會執行秘書陳炯廷指出，教育部推《私立大專校院轉型及退場條例》草案，其中卻損及師生權益，並圖利校董，如當學校發生財務問題、生師比未達標、或教學品質不達標準等，要其限期改善，並須等到學校改善無效果才列專案輔導。

陳炯廷指出，依照現行私校法第25條，上述私校有狀況，教育部就該直接向法院聲請解散董事會等接管義務，如今不作為，而另訂轉退條例，等於「自廢武功」，認為訂定專法應是改善為目標，怎淪為「改惡」，變成鬆綁與放寬監管。

高教工會也以問卷調查，共有101所學校的師生參與填寫，其中94.4％師生同意若校務無法正常運作、發生侵害師生權益，教育部就該直接接管；96.4％的人也同意學校若退場就應直接解散清算，校產也該回歸公有；88％師生也不同意教育部成立50億元退場基金。

高教工會青年委員會召集人蘇子軒說，違反私校法第25條的問題私校，教育部就該肩負接管義務，而退場後效產業要回歸公共，不能讓校董還有機會「左手捐右手」，更呼籲政府不應編列50億元提供私校辦退場時給利息補貼與融資，只是加速掏空，應把預算拿來調降生師比，提高聘專任老師，降低學雜費等，好促進高教公共化。

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  • 面對教育部對私校轉型退場的草案，高教工會質疑有諸多缺失，反對設立50億元基金讓私校可融資。（記者吳柏軒攝）

    面對教育部對私校轉型退場的草案，高教工會質疑有諸多缺失，反對設立50億元基金讓私校可融資。（記者吳柏軒攝）

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