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世大運門票今午開賣 王力宏、A-Lin坐鎮開幕式

世大運執委會今早召開記者會，公布開閉幕卡司，並宣布今午起門票開賣。（記者何世昌攝）

2017-06-13  12:11

〔記者何世昌／台北報導〕2017台北世大運8月19至30日登場，開閉幕場館選在可容納2萬6000席的台北田徑場。世大運執委會今早公布開幕陣容包含：王力宏、A-Lin，票價最低800元、最高3500元；閉幕卡司則有：徐佳瑩、家家、紀曉君，以及獨立樂團TRASH、滅火器等，票價最低500元、最高2000元。今午12時起開賣，民眾可洽世大運官網，或7-11、萊爾富、OK等三大超商機台。

世大運總策劃安益公司董事長涂建國表示，安益籌組跨國團隊，並網羅台灣新生代，培養創意人才；至於開閉幕表演則融合表演藝術、獨立音樂等不同方格。

開幕式8月19日晚間7時在台北田徑場舉行，近3小時活動包含正式儀典及三段表演。陣容包含：世界現代舞團瑪莎葛蘭姆前首席舞者簡珮如、太陽劇團舞者張逸軍、小提琴大賽常勝軍曾宇謙；流行樂卡斯則有：王力宏、A-LIN、原住民樂團BOXING，王祥如、桑布伊、杵音文化藝術團、泰武國小古謠傳唱隊。

閉幕式8月30日晚間7時30分至9時30分在台北田徑場舉行，將以音樂、節奏打造一場華麗「搖滾之夜」。活動由導演葛大中、創意總監李明道領軍，並由鍾興民、黃韻玲擔任音樂總監，許瑋玲則擔任舞蹈總監。卡司包含：徐佳瑩、家家、紀曉君，台灣獨立樂團TRASH及滅火器樂團、國際知名電音DJ Mykal a.k.a.林哲儀、台灣新馬戲代表FOCA福爾摩沙馬戲團，以及閃電光樂團（SIAM SIAM ROBOT BAND。

開閉幕票價今午12起在世大運官網，三大超商機台（7-11 ibon、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧Go）販售。開幕票價依座席分為800元、2000元、3500元，其中800元門票約占8成；閉幕票價分為500元、1000元、2000元，其中500元門票數量約占8成。另提供免費身心障礙保留席位，提醒要在7月12日前向世大運申請。

另外，世大運賽會票價也於今午同步開賣。賽會門票採單日票方式販售，預賽、複賽定價200元，決賽300元。

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  • 世大運開閉幕場地位在台北田徑場，觀眾席逾2萬，門票今午起開賣。（記者何世昌攝）

    世大運開閉幕場地位在台北田徑場，觀眾席逾2萬，門票今午起開賣。（記者何世昌攝）

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