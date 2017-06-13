日本好市多和台灣差在哪？ 這張照片讓你秒懂

網友指出，不管是商品還是使用中的推車，都被整齊排列，網友也不禁讚嘆「日本人真的很有規矩」。（圖擷取自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」）

2017-06-13 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕美式商場好市多受到許多台灣民眾歡迎，不過每逢假日都是人擠人，就算是平日也有許多民眾上門消費，不過你知道台灣和日本的好市多差在哪嗎？有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」貼出多張照片，當中不管是商品還是使用中的推車，都會被整齊排列，網友也不禁讚嘆「日本人真的很有規矩」。

該名網友指出，因為自己和家人到大阪自由行，特別跑去好市多逛逛，當時是雖然是下大雨的平日，沒想到進入賣場後人還不少。談到日本好市多的不同之處時，網友指出：「試吃好幾攤，試吃人員一直要我拿多一些、不要客氣，這在台灣應該不可能。」另外，在熱食區用餐時，網友也發現消費者使用的推車都以不影響他人為前提平行排好，讓他讚嘆：「日本人真的很有規矩。」

不少網友看到照片之後也紛紛留言：「日本在吃的這一塊真的感覺用心多了，而且真的很守秩序。」「日本試吃真的超大方，還有會員卡只能帶一名親友進去。」「日本人真的很守規矩，不會爭先恐後的」不過，也有網友指出：「台灣的好市多在人少的時候也會要你多吃一點～」、「在日本生活壓力很大，還是偶爾去玩玩就好～」

網友分享到大阪尼崎好市多購物心得。（圖擷取自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」）