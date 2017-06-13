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「搭機」邁向新旅程 東女畢業生航向未來

20個航班通往各種人生目標。（記者黃明堂攝）

2017-06-13  11:49

〔記者黃明堂／台東報導〕國立台東女中今天舉辦第69屆畢業典禮，以「航廈」概念布置，畢業生射紙飛機，象徵人生另一個階段啟航。

今年的畢典邀請卡是由三年甲班的黃竫為同學設計，以機票外形象徵畢業班同學即將飛往人生的另一段旅程，帶著勇氣，循著夢想航線，豁然飛翔。

黃竫為表示，「因為主題是機場航廈，所以設計機票造型的邀請卡，這是一個很像真的要去搭飛機的感覺，大家都有一張專屬機票，也希望畢業生可以留作紀念，做為邁向新旅程的機票。

典禮會場上空有飛機，前方掛著班表，通往勇氣、希望等20個目的地，共同的航線則是「追尋夢想、豁然飛翔」！

為了讓機場的情境能更生動活潑，畢業典禮會場也布置了行李輸送帶，擺上了校長曹學仁送給畢業生的禮物—橡皮擦，隱喻人生不要怕犯錯，而要知錯能改，精益求精。

此外，畢業生有別於以往傳統，今年以摺紙飛機作為個人胸前掛牌，在會後擲向天空，盡情揮灑青春熱情。

畢業典禮結束後，在校生也準備了多元的社團成果發表活動以及園遊會，來歡送及感謝學姐們畢業快樂。

今年所有領獎同學所獲得的禮物是「驚喜包」，經由學生設計，由高三學生票選出來，學務處進行採購， 內容全是畢業生喜愛的禮物，包括有襪子、卡貼（可以貼在悠遊卡上）、圓盤別針等等。

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  • 東女畢業典禮，學業優良奬18位獲奬者。（記者黃明堂攝）

    東女畢業典禮，學業優良奬18位獲奬者。（記者黃明堂攝）

  • 台東女中69屆畢業典禮以機場航厦為主題。（記者黃明堂攝）

    台東女中69屆畢業典禮以機場航厦為主題。（記者黃明堂攝）

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