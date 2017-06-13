百輛遊覽車包圍交通部，要求客運不得跨界包車。（記者黃耀徵攝）

2017-06-13 11:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今發起「一人一車」開上交通部，進行埋鍋造飯無限期抗爭，他控訴交通部不斷用錯誤的政策，讓遊覽車業面臨雪崩式的瓦解，不僅要面對沒有客源的情況，還要繳稅金保險，根本活不下去，遊覽車產業只剩一個「慘」字，懇求交通部長賀陳旦出面傾聽他們聲音，否則要一直坐在交通部門口不走。

遊覽車業者提七點訴求

李式嘉提出七點訴求，包括客運不得跨界包車業、牌照稅及燃料稅減免、老舊車輛以市價回收、由業者主導修公路法及運管條例、大客車駕駛員培訓列入特殊技能訓練，經費由國家支付、進行遊覽車總量管制、交通部長及公路總局長下台。今上午將近百輛遊覽車、150人包圍交通部。

李式嘉表示，現在旅遊業從上游的車商、中游的遊覽車業到下游的餐廳飯店只剩一個慘字，交通部不斷利用行政權力扼殺遊覽車業，過去遊覽車胎紋低於1.6毫米就不合格，現在是低於警戒線就要開罰，標準全是稽查說了算，且一開單就是9000元，一天下來的收入都沒了，7月底運管規則又規定司機不得疲勞駕駛，若工時超過就要立即換駕駛，讓新駕駛重新適應遊覽車，不是更危險？

李式嘉痛罵，交通部的政策錯誤「罄竹難書」，先前在會議中已跟交通部表明不要頒布新規定造成業界困擾，但交通部仍胡搞瞎搞，背後目的就是要將全台900多家遊覽車公司，「財團化」，殲滅到只剩兩、三家，統一做管理，不僅節省成也好喬事情，簡直惡劣到極點。

工會監事會召集人湯福明也痛批，大眾運輸每年稅金都有補助，遊覽車因不屬於大眾運輸業，每年要繳牌照稅和燃料稅5萬4000元，沒事的時候不是運輸業，出事的時候卻又變成大眾運輸業，完全不合理；他也說，過去中客來台，客運車瓜分遊覽車市場，猛推陽春巴士，罔顧旅客性命安全，現在中客不來，遊覽車業者更是無法生存。

對於工會陳抗訴求，交通部表示尊重，未來在訂定相關法規同時也會邀集業者，並將訴求納入考量。公路總局回應，公路法對運輸業都是以公司為管理單位，希望健全司機管理、教育、保險合理制度，也讓旅客安全有保障，絕無財團化情形；工時部分，目前勞基法規定駕駛員工作時間以起訖點12小時為上限，若超過則屬疲勞駕駛要開罰9000元，未來也希望朝向公司化管理，因為公司可以有充裕的人員調度。

至於胎紋稽查部分，公路總局也表示，運管規則規定，大客車輪胎只要磨損到任一個指示點，就須開罰9000元，但靠稽查人員辨識亦有人為因素，後來參考CNS標準，只要磨耗指示平台沒有磨損就合格，規範相對標準。

百輛遊覽車包圍交通部，要求客運不得跨界包車。（記者黃耀徵攝）