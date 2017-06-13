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強烈梅雨鋒面將來襲 新北市嚴陣以待

2017-06-13  10:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕0602豪大雨襲台，重創新北市北海岸地區，造成嚴重災情，中央氣象局預報本週有一波強烈梅雨鋒面來襲，降雨將持續一週。新北市長朱立倫今天在市政會議表示，各局處應提高警覺，加強豪大雨緊急處置工作，包括邊坡強化、河川治理、區域排水、側溝清理及抽水站整備等，做好萬全準備。

朱立倫指出，有鑑於0602豪大雨經驗，原本災害地區要加強緊急處置與預防工作，市府及公所災害應變中心須快速整備，如何減少民眾困擾，也是一個考驗，關於停班課宣布事宜，如果認定過於寬鬆，恐受到民眾批評，過於嚴格，將造成民眾不便，生命財產受到危害，希望各區公所同仁建立相關認知，共同決斷是否停班課。

朱立倫表示，台灣長期面臨防洪治水的挑戰，仍有非常大的改善空間，包括法令更新、因應策略及軟硬體設施改善等，現在許多防洪設施標準停留在30年前，若要全面改善，經費相對龐大，中央和地方政府應攜手合作，加速河川治理、山坡地整治、野溪防洪等工程。

朱立倫再次呼籲，中央應提出具有前瞻願景的計畫，尤其治水相對重要，事關人民生命財產安全，希望「以緩濟急」，檢討內容是否調整，不要堅持個別政黨或個人立場，才是全民之福。

消防局長黃德清表示，氣象預報指明天起開始降雨，預估雨量最大集中在週六，平均降雨量約200至400毫米，明天災害應變中心採3級開設，並由天氣風險公司進駐，在降雨前1小時發布預警。

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  • 中央氣象局預報本週將有強烈梅雨鋒面來襲，新北市長朱立倫今天在市政會議指示各局處做好防汛整備工作。（記者賴筱桐攝）

    中央氣象局預報本週將有強烈梅雨鋒面來襲，新北市長朱立倫今天在市政會議指示各局處做好防汛整備工作。（記者賴筱桐攝）

  • 0602豪大雨，新北市有不少災情。（資料照）

    0602豪大雨，新北市有不少災情。（資料照）

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