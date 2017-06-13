彌陀山大佛王寺 罕見唐風22尊石雕巨佛

新竹縣竹北市「彌陀山大佛王寺」的地藏王菩薩壇城是由150塊總重5000公噸的巨石手工雕刻所組、造，圖為地藏王菩薩出家立像，外觀頗有讓人來到「吳哥窟」的感受。（記者黃美珠攝）

2017-06-13 10:45

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市靠近西濱快速公路的鳳岡地區，出現1座5層樓高，由22尊純巨石手工雕刻、法相飽滿威武的巨大佛像所成的地藏王菩薩壇城。每尊的雕刻風格不像台灣常見，倒像是千年以前唐代的佛像雕刻風格，渾厚、飽滿、威猛，體態還很靈動，尊尊的神色、姿態各異，還可見印度、尼泊爾、或是中東面貌服飾的人物，使人聯想到大唐盛世時的佛教文化充滿多國融合特色，吸睛度超高，已成國內宗教界爭相討論的話題。

事實上這座壇城所屬寺廟是最近5年才開山建寺的竹北「彌陀山大佛王寺」。

寺廟住持釋性巖說，佛教不僅僅是宗教，它也是1種哲學、生活美學、以及心靈教育。大佛王寺佔地3甲，計畫要新建7座大殿、1個宗教博物館，以發展成1個宗教博物園區。區內將介紹該寺所屬的淨土宗佛教文化，也從佛像的石雕藝術、該寺的建築等多角度帶領十方信眾更深入認識佛門。

他說，地藏王菩薩壇城是7個大殿中率先落成的，包含1尊地藏王立尊出家像，和1尊地藏王菩薩坐像，總共150塊合重約5000公噸的巨石，純手工雕刻打造出包含4大天王等護法在內22尊神佛聖像，總壇城高16公尺、相當於5層樓。

釋性巖說，該寺的佛像從胸、眼、口、鼻以及4肢都顯得渾厚、飽滿，服飾、人物也都可以看到有來自中東、印度、或是尼泊爾等國的特徵，展現大唐盛世當年物質文明豐盛、且跟各國交往熱絡的榮景。他期待這樣的盛世也能在台灣展現。

這座壇城上的每塊巨石，從30公噸到80公噸重不等，是由啟德重機董事長胡漢龑發心贊助組裝工程。總共義務出動了40多趟60公噸到300公噸不等的大吊車協助吊掛組裝而成。

值得一提的是，地藏王菩薩立尊出家像的背光，是由6層巨石所成，其中第2到第5層巨石上，刻滿了地藏王菩薩本願經1到12品，第13品經文則銘刻在壇城底座的外圍，剛好將近1萬8000字。

這跟大佛王寺另1個千手觀音殿內觀音聖像背光用88尊菩薩呈現大悲咒經文，且在底座用圖、文篆刻呈現普門品經文的創意雷同。

而這些數10公噸重的巨石四面八方不是用手工刻劃著經文，就是銘刻下佛國世界的人物等圖樣創作，猶如展現不同的巨石裝置藝術作品。搭配周邊蓮花路上遼闊的景致，有些人以為來到了吳哥窟，但更有佛門子弟認為很有龍門石窟、雲岡石窟的fu。

「彌陀山大佛王寺」住持釋性巖（中）感謝啟德重機董事長胡漢龑（左）及其母親（右）熱心義務協助吊掛組裝後方的地藏王菩薩壇城。（記者黃美珠攝）

啟德重機董事長胡漢龑（左著綠色上衣者）不僅免費襄助「彌陀山大佛王寺」吊掛組裝地藏王菩薩壇城，還數度親自到場監工。（記者黃美珠攝）

啟德重機董事長胡漢龑（左著綠色上衣者）不僅免費襄助「彌陀山大佛王寺」吊掛組裝地藏王菩薩壇城，還數度親自到場監工。（記者黃美珠攝）

「彌陀山大佛王寺」的巨石神佛法相渾厚飽滿，充滿大唐盛世的風格。（記者黃美珠攝）

地藏王立尊出家像的16公尺高背光篆刻了地藏王菩薩本願經1～ 12品經文。（記者黃美珠攝）

地藏王立尊出家像的16公尺高背光篆刻了地藏王菩薩本願經1～ 12品經文。（記者黃美珠攝）

地藏王立尊出家像的16公尺高背光篆刻了地藏王菩薩本願經1～ 12品經文。（記者黃美珠攝）

150塊總重5000公噸的巨石，四面八方不是手工雕有地藏王菩薩本願經文，就是篆刻了神佛像，展現佛教巨石雕刻藝術之美。（記者黃美珠攝）

150塊總重5000公噸的巨石，四面八方不是手工雕有地藏王菩薩本願經文，就是篆刻了神佛像，展現佛教巨石雕刻藝術之美。（記者黃美珠攝）

竹北「彌陀山大佛王寺」地藏王菩薩壇城上的巨石雕處處可見異國風。（記者黃美珠攝）

竹北「彌陀山大佛王寺」地藏王菩薩壇城上的巨石雕處處可見異國風。（記者黃美珠攝）

竹北「彌陀山大佛王寺」地藏王菩薩壇城上的巨石雕處處可見異國風。（記者黃美珠攝）

千手觀音殿內的千手觀音是15塊、600公噸重的巨石所雕成。（記者黃美珠攝）

竹北「彌陀山大佛王寺」所蓋廟、組壇城的巨石四面八方都有經文或圖像的雕刻，（記者黃美珠攝）

千手觀音的背光是88尊菩薩展現的大悲咒經文。（記者黃美珠攝）

從上往下看，人之於地藏王菩薩壇城顯得無比渺小。（記者黃美珠攝）

竹北「彌陀山大佛王寺」住持釋性巖（右）跟信眾一起站在地藏王菩薩壇城前，顯得出整個壇城非常壯觀。（記者黃美珠攝）